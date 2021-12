Yahaira Plasencia lanzará un nuevo sencillo el 2022. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

El 2022 luce promisorio para la salsera Yahaira Plasencia, quien anunció este jueves 30 de diciembre la salida de su próximo sencillo para el próximo año, con la producción de Sergio George.

"Ya tengo lista la nueva canción con Sergio George. En febrero o marzo es el lanzamiento, aún no puedo decir el nombre", adelantó la cantante de "ULaLa" en el programa "América Hoy".

Con una carrera que no entró en pausa pese a la pandemia de la COVID-19, Yahaira Plasencia tuvo la oportunidad de estrenar sencillos este año, así como participar en producciones televisivas.

Tal fue el caso de "Esto es Guerra", donde se sumó al equipo de concursantes, y "El artista del año", en cuyo escenario dio todo de sí misma en baile y canto, llegando a quedar en segundo lugar.

Precisamente, la última presentación de Yahaira Plasencia en la televisión fue durante una emisión especial del programa conducido por Gisela Valcárcel.

Segundo puesto en "El artista del año"

En la emisión del 18 de diciembre de "El artista del año", la cantante Yahaira Plasencia fue eliminada de la competencia, pero Morella Petrozzi, integrante del jurado, sacó el salvavidas y le dio la oportunidad de batallar en la final del programa.

Agradecida por el gesto, la salsera ofreció una presentación memorable al bailar el tema "La murga" y se llevó un alto puntaje del jurado. Sin embargo, no fue suficiente para llevarse el primer lugar y quedó en el segundo.

En diálogo con la prensa, Yahaira Plasencia comentó: "Todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón. Más que tener una copa, es la experiencia que me estoy llevando tan bonita, que el público vea una Yahaira distinta".

Además, saludó el triunfo de Ruby Palomino, quien consiguió ubicarse en el primer lugar del 'reality' conducido por Gisela Valcárcel. "Estoy feliz por Ruby, la felicito. Creo que la viene luchando muchísimo, se lo merece", dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).