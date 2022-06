Yahaira Plasencia estrenó a fines de mayo "La cantante", una versión del clásico de Héctor Lavoe. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Con el lanzamiento de "La cantante", su versión con ritmos urbanos del clásico de Héctor Lavoe, la salsera Yahaira Plasencia se ha granjeado elogios y críticas de todas partes. A estas últimas, precisamente, la cantante aprovechó en responder este martes.

"Yo creo que las críticas a un artista en general siempre ayudan a mejorar ciertas cosas, pero depende de quien lo hace. Yo obviamente he escuchado consejos de gente de música, que sabe. Los que no, prefiero no escuchar", dijo durante una entrevista con el programa "América Hoy".

Mientras se encontraba en los Premios Heat 2022, que se llevaron a cabo en República Dominicana la semana pasada, Yahaira Plasencia recibió un mensaje de felicitaciones del legendario salsero Rubén Blades por su más reciente tema. Algo que para la cantante significó un gesto importante.

"Creo que tener el apoyo y respaldo de Rubén Blades es bastante bueno, todo bien", afirmó al respecto la intérprete de "Y le dije no".

"La cantante", cabe recordar, fue la canción con la que Yahaira Plasencia dio cierre a los Premios Heat 2022. Cuenta con la colaboración del rapero peruano Ator Untela y fue producida por Sergio George.



¿Qué dijo Rubén Blades sobre "La cantante", de Yahaira Plasencia?

El pasado 2 de junio, el artista panameño Rubén Blades, uno de los referentes en la historia de la salsa, llenó de elogios al sencillo "La cantante", la adaptación que la peruana Yahaira Plasencia hizo del clásico de la salsa de Héctor Lavoe, con la colaboración del artista urbano Ator Untela.

Con un mensaje publicado en sus diferentes cuentas de redes sociales, el artista de 73 años afirmó que "el tratamiento que le da Yahaira Plasencia a 'El cantante' hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida".

"El mensaje continúa intacto aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para qué copiar lo que hicimos hace décadas atrás?", agregó.

"La cantante", de Yahaira Plasencia, fue lanzada el pasado 27 de mayo. Es el quinto tema que la salsera graba junto al productor Sergio George. "Es un homenaje con mucho respeto a Lavoe", dijo en aquella fecha la cantante a través de un comunicado de prensa.

Elogios para el video musical



Rubén Blades también ponderó el videoclip de la canción, que a un día de su estreno en YouTube ya sumaba casi medio millón de reproducciones. "Me gustó, porque la coreografía que usaron refleja la corriente 'hip hop', que es tan urbana como la canción", apuntó.

Asimismo, expresó su alegría de que "artistas jóvenes" como Yahaira Plasencia "descubran, disfruten y participen de la 'salsa' a su manera". "¡Arriba Perú! Felicidades a Yahaira, a Ator Untela, a Sergio George (no olvides de pagar las regalías a tiempo) y al grupo que participó en la producción de 'La cantante'", concluyó.

Como se recuerda, "El cantante", una de las canciones más importantes en la carrera de Héctor Lavoe, fue compuesta por Rubén Blades y Willie Colón. Lanzada en 1978, la nueva versión de Yahaira Plasencia incorpora ritmos urbanos.

