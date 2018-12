El joven realizó una publicación en Facebook donde acusó a Juan Carlos Paz, animador de la orquesta Zaperoko, de realizar comentarios y gestos homofóbicos. | Fuente: Instagram / Facebook

El ciudadano Antonio Gálvez, quien denunció en redes sociales al animador Carlos Paz “Mr. Sabroso” de la orquesta Zaperoko por realizar bromas y gestos homófobos en su contra, presentará una denuncia formal en contra de la agrupación salsera. Así lo dijo en conversación con RPP Noticias.

Él aseguró que no aceptará las disculpas de los integrantes de la orquesta, ya que siente que las palabras de los integrantes no fueron sinceras. “No acepto las denuncias y, llegando a Lima, voy a denunciarlos en la comisaría”, declaró.

“Creo que su video ha sido una burla a la situación, ha sido muy improvisado”, continuó. “Dijeron que si quería unas disculpas me acerque a su show, dicen que lo he malinterpretado y que lo tomé personal ¿Cómo no me lo puedo tomar personal?”, agregó Gálvez.

Antonio considera que este video fue “una justificación a su homofobia” y que el director de la orquesta, Johnny Peña, no puede excluirse del problema. “Él se excluye al decir que él que hizo todo fue Juan Carlos y que lo separará de la orquesta, pero fue él quien dijo ‘él también es cabro’, contribuyendo a la burla”, recordó.





“Creo que la sanción debe ser contra toda la orquesta, no solo contra uno. Todos participaron de la burla”, considera el joven, quien explicó que ya conversó con su abogado para tomar las medidas pertinentes.

Además, explicó que presentará una queja en contra del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la aerolínea en la que viajó. “El aeropuerto dice que tiene una política de no discriminación, pero no tienen un plan de prevención o de acción”, dice.

“Había dos personas del aeropuerto en el momento que sucedió esto y no reaccionaron, lo mismo con la señorita de la aerolínea que, en ningún momento, tomó alguna acción para evitar que su usuario se víctima de una situación así”, explicó.





EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Antonio Gálvez cuenta que pudo ver alguno de los comentarios en redes sociales y asegura que se topó con comentarios que respaldaban el acto de Zaperoko. “Vi comentarios que decían: ‘Pero tú eres gay, debes estar acostumbrado, apechuga nomás’, algo que muestra la realidad de nuestra sociedad”, dice.

“Juan Carlos Paz se justifica diciendo que yo malinterpreté las cosas y que así es su humor, que los que lo conocen saben cómo es, pero eso no le da derecho a faltar el respeto a otras personas”, continuó.

Sin embargo, agradece las muestras de apoyo de algunas entidades estatales que le brindaron su apoyo, como sucedió con la Defensoría del Pueblo. “La Defensoría del Pueblo intentó comunicarse conmigo, pero hubo otros que, aunque realizaron mensajes solidarios, no se comunicaron para ver qué acciones podíamos tomar”, considera Gálvez.

Finalmente, dijo que espera que su publicación y la denuncia que realizará sienten un precedente en la lucha contra la discriminación. “Hoy fui yo y sucedió con Zaperoko, pero mañana puede ser otra víctima, con una persona desconocida, y el caso quedaría en el olvido”, puntualizó.