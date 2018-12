El incidente protagonizado por la orquesta Zaperoko y el ciudadano Antonio Gálvez ─quien denunció en redes sociales al animador Juan Carlos Paz "Mr. Sabroso" de proferirle burlas homófobas en el aeropuerto Jorge Chávez─, sigue despertando polémica, pese a que los salseros se disculparon a través de un video en su cuenta de Facebook, asegurando que todo fue una broma mal interpretada.

Al respecto, el director de la orquesta Jhonny Peña conversó con RPP Noticias sobre la actitud de su animador, y señaló que está evaluando tomar "medidas más drásticas" pues no puede permitir que se degrade la imagen de la orquesta.

"Aquí en la orquesta hay reglas. Entre nosotros podemos bromearnos o molestarnos, pero no puedo tolerar que molesten a alguien que no conoce. Por eso he tomado unas medidas contra el señor, [que consisten en] una suspensión económica, y no volver a permitir jamás esto. ¿Suspensión definitiva? Realmente viendo como está la situación, ya estoy viendo una decisión más drástica (...) de repente hasta separarlo de la orquesta", expresó Peña.



AÚN NO SE DISCULPAN PERSONALMENTE

Por otro lado, Jhonny Peña contó que aún no han tenido la oportunidad de comunicarse con Antonio Gálvez para pedirle disculpas, pero fu enfático en que como director de la agrupación ya tomó una decisión.

"No puedo tolerar que nos acusen de orquesta homofóbica. El señor [Paz] está bastante sentido por lo que ha pasado, no quiere salir de su habitación. [Pero] Ya tomé una decisión con el señor [con el animador] por lo que sucedió, porque no podemos permitir que esté dañando la imagen de la orquesta. (...) ", aseveró.

LO QUE OCURRIÓ

Un usuario de Facebook llamado Antonio Gálvez publicó tres videos en los que se ve a uno los miembros de la Orquesta Zaperoko realizando actos homofóbicos contra él. "Desde que entré a la sala de embarque empezaron con los gritos y demás sonidos", denunció Gálvez.

"Cuando tomé agua gritaron: '¡Tómatelo todo!' Y todo eso a vista y paciencia de los pasajeros del vuelo y el personal del aeropuerto de LATAM Airlines. Nunca respondo, tampoco los enfrento, pero eso está mal. Nadie tiene por qué incomodarte, denigrarte o hacerte sentir vulnerable por cómo te ves,como eres, etc. Esto es homofobia, normalizada, pero homofobia al fin", agregó.