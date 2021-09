Entre los heridos están los alcaldes de los distritos de Choras y Cáhuac, en la provincia huanuqueña de Yarowilca, Babi Soto Ponciano y Emel Tucto Soto, respectivamente. | Fuente: Andina

A 33 se elevaron las víctimas mortales del accidente de tránsito ocurrido la madrugada del martes a la altura del kilómetro 72 de la Carretera Central, en la localidad de Matucana, en la provincia limeña de Huarochirí, confirmó esta noche el jefe de la Policía Nacional de Carreteras, coronel Elías Lozada.

En las últimas horas se encontró cuatro cadáveres —de tres varones y una niña— debajo del bus de la empresa León Express que cayó a un abismo cuando se dirigía de Huánuco a Lima y quedó atrapado entre los matorrales, precisó la autoridad policial.

“El vehículo estaba que se caía, lo tenían sujetado y no lo podían levantar porque podría irse contra los rescatistas, pero cuando concluyeron con la recuperación de los cuerpos, levantaron el bus encontraron cuatro cadáveres más”, puntualizó.

Hasta las 2:00 de la tarde, las autoridades habían confirmado 29 víctimas mortales.

Personal policial despliega incansables labores de recuperación de los cuerpos. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes, junto al jefe de la Región Policial Lima supervisan las operaciones de búsqueda.



Desaparecidos

Elizabeth Vicuña señaló a RPP que hasta el momento no tiene ninguna información sobre su hermana Vanesa Vicuña López y las dos hijas de ella: Camila y Cielo. Además, pidió ayuda económica a las autoridades luego de conocer que su sobrina Angelina (9) se encuentra en el hospital del niño de San Borja luego que le amputaran una pierna.

"Mi hermana tuvo tres hijas, y dos están desaparecidas. Ella es padre y madre para sus hijas y ahora no se sabe de mi hermana, no sé dónde está. ¿Está viva o está muerta? no me dan razón. Mis sobrinas están desaparecidas", dijo. Además, indicó que el padre de las niñas, identificado como Roberto, falleció en el accidente en la Carretera Central.

(Con información de Andina)