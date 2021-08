Accidente en Carretera Central | Fuente: RPP

Un grupo de familiares de los pasajeros del bus accidentado en el kilómetro 72 de Carretera Central cerca a Matucana solicitaron ayuda esta martes para la búsqueda de tres menores de edad, de los cuales no se tiene información.

"Mis sobrinas están desaparecidas"

Elizabeth Vicuña señaló a RPP que hasta el momento no tiene ninguna información sobre su hermana Vanesa Vicuña López y las dos hijas de ella: Camila y Cielo. Además, pidió ayuda económica a las autoridades luego de conocer que su sobrina Angelina (9) se encuentra en el hospital del niño de San Borja luego que le amputaran una pierna.

"Mi hermana tuvo tres hijas, y dos están desaparecidas. Ella es padre y madre para sus hijas y ahora no se sabe de mi hermana, no sé dónde está. ¿Está viva o está muerta? no me dan razón. Mis sobrinas están desaparecidas", dijo. Además, indicó que el padre de las niñas, identidicado como Roberto, falleció en el accidente en la Carretera Central.

"Por favor al ministro le pido que me ayuden, estoy desesperada, no sé a dónde buscar ayuda, porque ella es sola y no tiene papás", exhortó en los exteriores del Hospital de Chosica.

De otro lado, Vladistón Fisco, informó también que se encuentra buscando a uno de sus sobrinos, un menor de edad identificado como Efraín A. V. (16).



"De dos ya tengo la noticia, a Beatriz ya la encontraron y a Jairo ya la encontraron, me falta encontrar a Efraín. Mi suegra ya está en el Hospital Hipólito Unanue y me dice que están ahí mis dos sobrinas", precisó.

