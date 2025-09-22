Últimas Noticias
¿A cuánto asciende la desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso antes de que terminen su gestión?: esto dice la última encuesta de CPI

Tanto la mandataria como el Congreso tienen gran desaprobación de la ciudadanía.
Tanto la mandataria como el Congreso tienen gran desaprobación de la ciudadanía. | Fuente: Presidencia de la República - Congreso de la República
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La última encuesta de CPI presentada en exclusiva por RPP da cuenta de las cifras de aprobación y desaprobación a la gestión de estos dos poderes del Estado de cara a los próximos 10 meses.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A 10 meses para que termine su gestión, la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte alcanza el 93.8 %, de acuerdo con la última encuesta realizada por CPI y presentada en exclusiva por RPP.

De acuerdo con el estudio, la desaprobación de la mandataria alcanza el 95.3 % en Lima y Callao, mientras que, en el interior del país, esta cifra aumenta a 92.8 %.

En la Costa y Sierra Norte, el 93.2 % está en contra de la gestión de Dina Boluarte, mientras que en la Costa Sur el 95 % desaprueba su trabajo.

Además, en la Sierra Centro y el Sur la desaprobación de la jefa de Estado llegó al 91.5 % y en el Oriente alcanza el 92.2 %.

En cuanto a la aprobación de Dina Boluarte, el estudio muestra que alcanza el 2.5 % a nivel nacional, mientras que 3.8 % de los encuestados no precisó.

Sobre el Congreso 

La encuesta también recoge la percepción de la ciudadanía respecto de la gestión del Congreso de la República a nivel nacional, con un 94.4 % de desaprobación a nivel nacional.

En Lima y Callao la desaprobación al Legislativo alcanza el 96 %, mientras que en el Interior del país llegó al 93.4 %.

En Costa y Sierra Norte, la desaprobación de la gestión del Parlamento alcanza el 93.5 %, mientras que en la Costa Sur la cifra se ubica en 97.2 %, en la Sierra Centro y Sur se sitúa en 91.5 % y en el Oriente alcanza el 93.1 %.

Respecto de la aprobación de la gestión del Congreso de la República llega al 1.8 %. En Lima y Callao esta cifra alcanza el 0.8 %, mientras que en el interior del país se ubica en 2.4 %.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 y 17 de septiembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.

