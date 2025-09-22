¿A cuánto asciende la desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso antes de que terminen su gestión?: esto dice la última encuesta de CPI

La última encuesta de CPI presentada en exclusiva por RPP da cuenta de las cifras de aprobación y desaprobación a la gestión de estos dos poderes del Estado de cara a los próximos 10 meses.

A 10 meses para que termine su gestión, la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte alcanza el 93.8 %, de acuerdo con la última encuesta realizada por CPI y presentada en exclusiva por RPP.

De acuerdo con el estudio, la desaprobación de la mandataria alcanza el 95.3 % en Lima y Callao, mientras que, en el interior del país, esta cifra aumenta a 92.8 %.

En la Costa y Sierra Norte, el 93.2 % está en contra de la gestión de Dina Boluarte, mientras que en la Costa Sur el 95 % desaprueba su trabajo.

Además, en la Sierra Centro y el Sur la desaprobación de la jefa de Estado llegó al 91.5 % y en el Oriente alcanza el 92.2 %.

En cuanto a la aprobación de Dina Boluarte, el estudio muestra que alcanza el 2.5 % a nivel nacional, mientras que 3.8 % de los encuestados no precisó.

Sobre el Congreso

La encuesta también recoge la percepción de la ciudadanía respecto de la gestión del Congreso de la República a nivel nacional, con un 94.4 % de desaprobación a nivel nacional.

En Lima y Callao la desaprobación al Legislativo alcanza el 96 %, mientras que en el Interior del país llegó al 93.4 %.

En Costa y Sierra Norte, la desaprobación de la gestión del Parlamento alcanza el 93.5 %, mientras que en la Costa Sur la cifra se ubica en 97.2 %, en la Sierra Centro y Sur se sitúa en 91.5 % y en el Oriente alcanza el 93.1 %.

Respecto de la aprobación de la gestión del Congreso de la República llega al 1.8 %. En Lima y Callao esta cifra alcanza el 0.8 %, mientras que en el interior del país se ubica en 2.4 %.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 11 y 17 de septiembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.