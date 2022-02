Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el defensor del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se refirió a las últimas revelaciones realizadas por la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López.

“Es inconcebible que pueda salir esa declaración a los medios de comunicación o filtrarse esa información. Las declaraciones de un colaborador eficaz tienen un procedimiento según la ley de colaboración eficaz, que declara la persona, hay un acto de corroboración, luego se presenta al juez y el juez aprueba o desaprueba esta versión y esto va a partir mucho de las pruebas que presente la colaboradora eficaz. Acá lo que tenemos es una postulante a colaboración”, aclaró Pachas.

En esta línea, el abogado hizo hincapié en que este proceso debe ser reservado y que el fiscal tiene la responsabilidad de que la información no sea divulgada públicamente.

“Al margen de ello, es que también tiene que verse el acervo documentado, la probanza, qué pruebas más allá de esos dichos presenta y dice esta persona para que se pueda probar o descartar en la etapa de corroboración. En esa línea usted no va a encontrar jamás una cuenta bancaria a nombre del señor presidente o va a encontrar algún depósito a nombre del señor presidente”, declaró.

Finalmente, el abogado señaló en que no existió una contradicción entre lo declarado a la Fiscalía por Pedro Castillo y la entrevista que le concedió a la cadena CNN

“La Fiscalía le pregunta todo del puente Tarata y el presidente ha dicho que no se ha reunido con la señora Karelim López para tratar el tema del puente Tarata y lo que dijo en CNN es lo mismo, no hay contradicción, por eso es que la Fiscalía no dice que hay falsedad procesal. Queda claro que la Fiscalía jamás ha sacado algo de que hay falsos testimonios y que hay contradicción entre lo que ha dicho en CNN y con lo que ha dicho en la declaración testimonial del presidente. Ahí que quede claro que se ha faltado a la verdad”, finaliza.

