Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), informó que el Estado tiene una deuda de más de S/ 100 millones de soles con las clínicas privadas por haber atendido a asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro Social de Salud (EsSalud). Ramos manifestó que el SIS y EsSalud no reconocen las atenciones de las clínicas privadas aduciendo "temas burocráticos". "Por ejemplo, en el caso del SIS, aduce que como no tiene un consejo directivo en funciones, no puede aprobar los pagos de las instituciones prestadoras", indicó.