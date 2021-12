Walter Sánchez Castillo, fundador de la ONG Grupo Libertad y exdirector del Instituto Peruano de Salud Mental, considera que el Estado tiene que hacer un "trabajo más abierto" para atender adecuadamente el tema de la adicción a las drogas. "Hoy por hoy contamos con innumerables estructuras de tratamiento que, además de ser marginadas, hacen el trabajo que el Estado no hace. Hoy lo que nos muestra el sector salud no es la realidad: primero, que las estadísticas no son las correctas; segundo, el abordaje que ellos hacen es un abordaje primario", explicó.