Adolescente que estaba desaparecido reaparece en un video: se encuentra con su padre

La madre del menor confirmó que su hijo se encuentra bien de salud, por lo que agradeció a las autoridades por el apoyo y difusión del caso.

El adolescente de 14 años reportado como desaparecido por su familia en Surco reapareció y se encuentra viviendo con su padre. Así lo reveló la propia madre del menor este lunes.

La mujer publicó en las historias de su Instagram el video donde su hijo le confirma que está bien de salud y que él mismo tomó la decisión de estar con su papá, por lo que pidió no preocuparse, pues en unos días comprará un teléfono para llamarla.

La madre agradeció el apoyo de los medios de comunicación y las instituciones públicas que la ayudaron a difundir información sobre la desaparición de su hijo. Ella señaló estar más aliviada al respecto, pero manifestó que de manera privada continuará con el proceso legal que lleva con el padre del adolescente.

"Quiero agradecer a todas las autoridades que ayudaron a mover todo. Incluso personas de la farándula se movilizaron, a los que hasta ahorita me siguen escribiendo quiero decirles que ya apareció. Está bien y eso es lo más importante, eso es lo que yo quiero priorizar y no voy a hablar de otros temas, no voy a entrar en dimes y diretes porque voy a priorizar la seguridad de mi hijo", manifestó la madre a través de sus redes sociales.

Por otro lado, la mujer criticó al padre de su hijo por habérselo llevado sin autorización. En ese sentido, reiteró que este proceso legal lo realizará de manera privada.

El menor de 14 años fue reportado como desaparecido la noche de este último sábado 2 de agosto. El adolescente salió de su casa, ubicada en en Surco, hacia rumbo desconocido y su familia no sabía nada de su paradero.