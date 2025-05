Ahijada de León XIV reveló que lleva el nombre de la mamá del papa: “En Chulucanas, Mildred no es un nombre muy común”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mildred Camacho, ahijada del papa León XIV, contó cómo su padre conoció a Robert Prevost y cómo se formó una amistad con el entonces misionero, vínculo que años después derivaría en el pedido para que el religioso sea padrino de su primogénita.

"Esa historia viene con mi padre, desde que era muy chiquillo. Cuando tenía 16 años, vino Robert Prevost a hacer misiones en Chulucanas y se formó un grupo de monaguillos donde él (su padre) entra a ese grupo y mi padrino (Prevost) intenta inculcar para que lo llevara a misas y a los alrededores de Trujillo, Chiclayo y aquí mismo en Chulucanas", declaró en La Rotativa del Aire.

Ambos mantuvieron comunicación por muchos años, al punto que, según cuenta, Prevost le pidió a su padre que la nombre Mildred, el nombre de su madre, quien ya había fallecido.

"Yo me llamo como la mamá del papa. Yo sabía desde pequeña que mi nombre venía por ahí. Una como niña siempre pregunta. Acá en Chulucanas no es un nombre muy común y mi mamá me contó esa historia. Sabía que venía con una carga emocional y lo he recibido muy bien", refirió.

Vínculo con León XIV

Mildred Camacho contó que León XIV compartió con ella su infancia, y hasta iban juntos a cabinas de internet. Años después, él le mandaba cartas desde el Vaticano. "El hecho de verlo como un papa es que se lo merecía. Sé que es una persona que se ha dedicado a esto", dijo.

La joven contó que la última comunicación con León XIV fue el pasado 10 de agosto, cuando fue el aniversario de la Diócesis.

"Justamente fue mi cumpleaños. Se acercó, me saludó y conoció a mis niñas. Esa fue la última vez que tuve la oportunidad de verlo. Quien ha tenido comunicación ha sido mi papá, que hace unos diez días le escribió para felicitarlo de que había sido nominado como candidato", contó Mildred Camacho.