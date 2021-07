Alberto Borea: "Me suena demagógico decir que la Constitución debe tener olor, sabor y color a pueblo"

Abogado Alberto Borea. | Fuente: RPP Noticias

El abogado constitucionalista Alberto Borea explicó que, en un eventual gobierno, Pedro Castillo no podrá presentar el 28 de julio una iniciativa de reforma constitucional porque este asunto debe estar discutido previamente con los ministros de Estados, los cuales deberán ser designados después de jurar al cargo.

"Me parece verdaderamente ilógico que se empiece con este tipo de términos que me suenan más demagógicos, como que la Constitución tiene que tener color, olor y sabor a pueblo. En primer lugar, el color, olor y sabor a pueblo peruano es un color de mixtura, es un color de todas las sangres, no es el color de los que votaron por Pedro Castillo o Keiko Fujimori", dijo.

En entrevista con RPP Noticias, Borea cuestionó que un político se pretenda apropiar del término "pueblo" porque "esto es propio de las dictaduras". Asimismo, explicó que en el Perú un presidente no puede presentar una cuestión de confianza sobre un tema constitucional para lograr su aprobación y, de no obtenerlo, proceder a un cierre del Parlamento.

En otro momento, el abogado y político consideró que el pedido de la candidata presidencial Keiko Fujimori para que el presidente Francisco Sagasti solicite una auditoría internacional a la segunda vuelta electoral "está dentro de las facultades del presidente de la República y en lo que dice la Carta Democrática Interamericana".

"La Carta Democrática Interamericana dice que cuando se considera que ha habido una situación democrática irregular se puede pedir el auxilio de la Organización de Estados Americanos (OEA). El que pide es el primer que juzga y el segundo que lo juzga es la OEA, o sea el órgano que está llamado a hacerle caso o no, a querer o a no querer", señaló.

"Razones contundentes y no solo insinuaciones"

Borea Odría consideró que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, puede plantear esta solicitud "porque entiende que efectivamente ha habido situaciones de confusión, de eventualmente fraude". El abogado precisó que, cuando hace referencia a "fraude", no debe entenderse a un "fraude general", sino a "una inexactitud".

"Tú puedes querer engañar en lo mucho, como puedes querer engañar en distintas mesas. Hubo un video donde esta gente de Perú Libre, antes de las elecciones, instruía a sus candidatos. Son percepciones que, si Keiko Fujimori quiere plantearlas, las plantea pues, y si Sagasti entiende que son, las presenta", precisó.

El abogado constitucionalista reconoció que "es difícil" que el presidente Francisco Sagasti pueda haber solicitado una auditoría internacional a la OEA que vaya en contra del informe de la Misión de Observadores de este mismo organismo, el cual dio cuenta de unas elecciones transparentes y democráticas.

"Tendría que haber contundentes razones y ya no solo insinuaciones. Es como un juicio, la parte interesada es la que tiene que llevar las prueba, establecer cuáles son las situaciones, para que el juez decida si tiene razón o no. Lo que ha tratado de decir Keiko Fujimori es que en este caso y en otro ha habido trampa", anotó.

