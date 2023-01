Fredy Vracko afirmó que Alberto Otárola no supo afontar una crisis social cuando fue ministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala. | Fuente: PCM

El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Fredy Vracko, consideró este sábado que la presidenta Dina Boluarte debe retirar del cargo al jefe del Gabinete, Alberto Otárola, por no tender puentes de diálogo ante el conflicto social en el país.

En Ampliación de Noticias, Fredy Vracko señaló que su organización emitió un comunicado a Palacio de Gobierno para que como muestra de "buena voluntad e inicio de diálogo" se nombre a un funcionario "más dialogante".

"O quizás también, ya hay un presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que es del sur inclusive, Rohel Sánchez de Arequipa, para que lo convoque y encabece una especie de diálogo, para que sea el interlocutor porque definitivamente el señor Otárola no es", dijo.

Fredy Vracko insistió en que Alberto Otárola "no da para un diálogo" y afirmó que tras revisar sus antecedentes en el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala no supo afontar una crisis social que le encargó, lo que ocasionó la muerte de policías.

"La salida que tenemos nosotros desde la Asociación de Movimientos Regionales, y lo hemos expresado en comunicado, es que haya una muestra desde Palacio de apertura al diálogo sacando a quien nos parece el elemento que no genera las posibilidades de tender puentes de diálogo, que es el señor premier", dijo.

Adelanto de elecciones

Además, Fredy Vracko aseguró que desde el anuncio en diciembre de la posibilidad del adelanto de nuevas elecciones generales la Asociación de Movimientos Regionales del Perú propuso a la mandataria Dina Boluarte, mediante cartas, convocar a un grupo de trabajo de forma urgente para trabajar las normas electorales para los citados comicios.



"Esto lo hicimos con la intención de un espacio de diálogo y que se sienten a conversar todos. Esto lo hemos presentado desde diciembre, hemos reiterado varias veces, hemos tenido contacto, hemos tenido algunas respuestas que emana nuestra propuesta al Ministerio de Justicia, pero no ha habido la reacción urgente e inmediata y la cosa se ha ido calentando", dijo.

De otro lado, Fredy Vracko precisó que su región de Madre de Dios se encuentra bloqueada por una movilización generalizada por su propia voluntad desde hace 14 días y sin ingreso de víveres. Rechazó, también que la minería ilegal se encuentra detrás de las protestas.



"Esa lectura de que solamente las actividades ilegales están detrás de las marchass, no es verdad, es una forma de justificar el hecho de que no quieren llevar adelante acciones por ejemplo, la del cambio del premier que ha sido una persona que ha buscado el enfrentamiento con la ciudadanía y no es realmente el motivo de las movilizaciones. Puede que haya gente interesada ahí, pero en Madre de Dios el jueves y viernes han salido todos los gremios", expresó.



