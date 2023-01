Villanueva consideró que tanto la izquierda como la derecha ponen pretextos para aferrarse a sus curules | Fuente: RPP

El exalcalde provincial de Andahuaylas Edgar Villanueva señaló que una salida a la crisis política en la que se encuentra sumergido el país es la presentación de un proyecto de adelanto de elecciones por parte del Ejecutivo que contemple tiempos razonables para realizarse en el 2023. De lo contrario, no quedaría otra opción que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte para evitar una escalada mayor en las protestas que hasta la fecha ha dejado un saldo de 57 fallecidos.

"La salida política es que la presidenta de la República no solo sea proactiva, sino que obre de acuerdo a derecho y haga uso del artículo 118 de la Constitución Política que le faculte a convocar extraordinariamente a una sesión del Congreso y que proponga un proyecto de ley bien elaborado, incluso previamente consensuado, para que se convoquen a elecciones adelantadas para el 2023", dijo en Ampliación de Noticias.

"Hay que dar una salida política general. Para el lunes está convocada una sesión del Congreso a efectos de la reconsideración. Creo que la presidenta puede, en estas circunstancias, solicitar que para el martes haya una sesión del Congreso y vaya con su proyecto de ley, sea cual sea el resultado (...). Y si esto no es posible, si es rechazada por el propio Congreso, lo único que puede hacer es renunciar, porque la crisis va a escalar más. Este Ejecutivo está con respirador artificial: no tiene ni bancada, ni fuerza política, ni apoyo popular", agregó.

"La mayor parte de los congresistas no se quieren ir"

Por otro lado, Villanueva consideró que en el Congreso no existe una voluntad que procure soluciones para la mayoría de peruanos, sino acciones que van en función de intereses personales o partidarios.

"El Congreso no da ninguna salida. En realidad, el Congreso y la mayor parte de los congresistas no se quieren ir. Hay que decirlo claramente. Pueden usar mil argumentos: desde la ultraderecha, que pone los argumentos de hacer reformas fundamentales supuestamente como si viviéramos en Suiza y no estuviésemos en una crisis política. Pero es un pretexto. Ya lo ha dicho el almirante Montoya en repetidas veces: ´No nos vamos. Nos quedamos hasta 2026´. Esa es su tesis. Y desde el lado de la ultrapseudoizquierda también se quieren quedar. Anoche lo ha dicho el señor Cerrón: ´No nos vamos si no hay Constituyente´. O sea la extorción encarnada. No quieren irse", manifestó.

"Lamentablemente, desde el Ejecutivo tampoco hay una actividad política que permita abrir espacios no solo de diálogo, sino para zanjar este tema. Desde el 9 de diciembre, nosotros advertimos que era un error convocar las elecciones hasta abril de 2024 para que se vayan en julio. Ya había dos muertos en Andahuaylas. Nosotros advertimos: hay que adelantar las elecciones al 2023, hay que apagar este incendio que asoma, con muertos y con movilización de gente, con una narrativa quizá equivocada, pero con derecho a movilizarse", añadió.

Rechazo que movimientos de campesinos en Andahuaylas sean dirigidos por el narcotráfico

El exalcalde de Andahuaylas indicó que las manifestaciones por parte de los ciudadanos en su región no responden a intereses del narcotráfico, sino que han surgido de manera espontánea. No obstante, mencionó que sí existe la posibilidad de que haya infiltrados en las protestas.

"Rechazo que el movimiento de los campesinos en Andahuaylas sea dirigido o haya intereses principalmente del narcotráfico. Eso es totalmente falso. Ahí ha habido una movilización espontánea identificada con el expresidente corrupto Pedro Castillo que está en la cárcel. Y con todo derecho pueden marchar a reclamar lo que consideren necesario. Sin embargo, sí creo que puede haber narcotraficantes infiltrados que tengan intereses. Por ejemplo, en Chincheros quemaron la Fiscalía. Y Chincheros está vinculado al VRAEM y hay muchas carpetas de narcotraficantes", finalizó.