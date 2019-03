La Cancillería peruana confirmó a través de un comunicado que el expresidente Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos. | Fuente: GRUPO RPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Esta no sería la primera vez que Alejandro Toledo da una extraña respuesta a al prensa. En declaraciones a RPP dijo, este lunes, que no estuvo detenido en Estados Unidos y que se encuentra en su casa. "No, no... te estoy hablando de mi casa, te lo digo... estoy en mi casa, estoy escribiendo mi libro, okey", dijo a la producción de este medo.



Sin embargo, por la tarde, la Cancillería peruana confirmó que el expresidente estuvo arrestado en en Estados Unidos, cuando salía de un restaurante del sur de San Francisco por andar en estado de ebriedad. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que Toledo fue liberado "a las 10:30 a.m. hora local, de conformidad al procedimiento legal de ese país pues dicho comportamiento constituía una falta que no ameritaba mayor tiempo de reclusión".



Negando a Zaraí



“¿(Zaraí) es tu hija, Alejandro?”, le pregunta Jaime Bayly en una entrevista de enero de 2001. Sin rodeos, Toledo respondió: “no”.



La joven esperó 14 años hasta que el exmandatario la reconoció. A pesar de que hubo un proceso legal que demandaba la filiación mediante una prueba de ADN, el expresidente no se sometió a ella.



En octubre de 2002, Toledo tuvo que pagar 100 mil dólares a su expareja Lucrecia Orozco, por los “daños morales” que suscitó el juicio por paternidad iniciado en la década del noventa.





Zaraí fue reconocida por Alejandro Toledo cuando tenía 14 años. El caso de la paternidad negada se descubrió durante la campaña presidencial de 2001. | Fuente: Caretas

Toledo dice que no es Toledo



En agosto de 2013, el periodista de El Comercio, Sebastián Ortiz, se comunicó con exmandatario para pedirle explicaciones luego de que un informe de la Unidad de Investigación Financiera, revelara que sus casas de Punta Sal y Camacho fueron pagas con dinero de Ecoteva.



La respuesta fue muy curiosa. Alejandro Toledo tomó el teléfono, pero hacía creer que él no era quien contestaba. “En este momento está en una reunión. (…) Está en una reunión ahorita. Está en una reunión de las facultades”, se le oye decir. Su particular tono de voz, lo delató.





En febrero de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Toledo por sus presuntos vínculos con Odebrecht. | Fuente: Andina

Una entrevista curiosa



En febrero de 2016, en el auge de la campaña electoral, el expresidente es entrevistado en Ampliación de Noticias por RPP. Por entonces, Alejandro Toledo se encontraba en Arequipa buscando más simpatizantes y votantes. Así respondió a la comunicación:



“Raúl acabamos de venir de Tacna, Moquegua y ha sido (ilegible) extraordinaria (…) …número uno (…) yo sé que (…) no era el lugar más propicio para hacerlo, pero lo hicimos por una razón de convicción de la peruanidad. A dios gracias lo hicimos sin ning… debe ser (…) la señal (…)”, el tono de voz y sus respuestas dejaron sorprendidos a muchos.



Días después, tras ser cuestionado si se encontraba en estado de ebriedad cuando respondió al llamado de RPP, dijo que se encontraba mal de salud y con dolores de cabeza.

Ya no trabaja en Stanford



Según informó la directora de Comunicaciones de la Universidad de Stanford en noviembre de 2017, Alejandro Toledo no desempeña un cargo formal en la casa de estudios. La funcionaria dijo que si bien, el exmandatario era “investigador visitante”, su contrato finalizó en agosto de ese año. Toledo, meses antes, afirmaba que sí trabajaba.



“Estuve en Perú en diciembre del 2016 para fiestas navideñas. De allí que haya retornado a mi centro de trabajo (Universidad de Stanford) para continuar con mis labores y cumplir con compromisos académicos y profesionales asumidos con antelación. Por eso, es falso que haya ‘fugado’ del país”, escribió Toledo en Facebook a inicio de 2017.