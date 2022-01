Ana Estrada | Fuente: AFP

La activista y psicóloga Ana Estrada conversó este sábado con RPP Noticias sobre la audiencia de este 31 de enero en el que se verá su pedido a una muerte digna, luego que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema postergara dicha sesión el pasado 17 de enero.

“Más allá de que entiendan lo que pasa, lo que tiene que suceder este 31 es lo que debió haber sucedido el 17, que es enfocarse en la revisión de la sentencia que hizo el juez en la primera instancia, donde falla a mi favor e indica que tienen que respetar mi voluntad y que no se tiene que criminalizar a nadie, en el día o la fecha, que yo decida solicitar la eutanasia”, acotó.

Sobre la audiencia del 17 de enero

Estrada recalcó que en esta audiencia su intervención fue muy breve y los jueces, que debían “revisar e interpretar jurídicamente el fallo” no lo hicieron y, al contrario, hicieron preguntas que no tenían por qué relacionarse.

“Me sorprendió mucho lo que empezó a suceder. Mucho más el primer magistrado, que me hace esta pregunta acerca de rendirme. No se trata de eso, está cuestionando cosas que no tiene que hacer un juez”, comentó.

Asimismo, señaló que varias consultas hacían notar que los magistrados no habían revisado el expediente. “Hay una parte donde una de las magistradas pregunta dónde está el informe del médico y el defensor le dice que está en el expediente. Nos dimos cuenta, parece que no leyeron el expediente”, recordó.

Audiencia final

Este 31 de enero, a las 10:30 a.m., continuará la audiencia del caso de Ana Estrada y el colegiado tiene previsto escuchar los informes técnicos de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, lo cual para la activista resulta innecesario.

“No todos los pacientes que tenemos una condición complicada necesitamos o requerimos o son suficientes los cuidados paliativos. Cada caso es distinto”, dijo y agregó que los cuidados paliativos son un derecho.

Sin embargo, destacó que esto va “a ayudar a todos a comenzar hablar más del tema, incluso de los cuidados paliativos, de la muerte digna, de la eutanasia”.

El pedido es de justicia

Ana Estrada aseveró que espera que en esta audiencia los jueces “se enfoquen en lo que haberse dado el 17 que era la revisión del fallo del juez”, pero sobre todo, apuntó a que su pedido es de justicia.

“No se trata, como cada uno de ellos (los jueces) iniciaba su intervención solidarizándose conmigo, todos decían: ‘la felicito por haber terminado el colegio, la universidad, a pesar de las circunstancias y nos solidarizamos’. No es la función del juez, yo no estoy pidiendo solidaridad o felicitación, de repente suena duro, pero no es lo que pido, yo lo que estoy solicitando es justicia y formalidad. Más seriedad porque es un tema muy complicado, muy difícil de entender para la ciudadanía, para el mundo entero. Si vamos a tergiversar y vamos a hacer de esto una cosa poco seria, va a ser mucho más difícil”, expresó.





