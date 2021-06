Este miércoles inició la vacunación contra la COVID-19 de adultos mayores de 50 años. | Fuente: Andina

Esta mañana, en el programa “Encendidos”, la médico asesora en políticas de salud con una mestría en enfermedades infecciosas, Ángela Uyen, fue consultada sobre las terceras dosis de la vacuna contra la COVID-19 que son aplicadas en algunos países.

Al respecto, Uyen señaló que no es adecuado “seguir adicionando dosis porque sí”, ya que no se tiene evidencia sobre cuándo este refuerzo será necesario, razón por la cual se puede estar desperdiciando una dosis que podría ser necesaria en un año.

“En realidad no existe evidencia suficiente que muestre que hay un beneficio. Sabemos que algunos países la están implementando porque tienen las vacunas, pero no hay evidencia que diga que eso va a tener un beneficio. (…) No sabemos el riesgo, no sabemos cuando este refuerzo vaya a ser necesario. (…) El beneficio es incierto”, explicó.

El único estudio elaborado hasta la fecha, agregó, fue realizado en un grupo de pacientes trasplantados que reciben una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Este caso, sin embargo, no es representativo ya que se trata de pacientes inmunodeprimidos, cuyas defensas son bajas.

DURACIÓN DE LA INMUNIDAD

Al ser consultada sobre el tiempo de protección que otorgan las diversas vacunas contra la COVID-19, Uyen indicó que estudios recientes señalan que la vacuna podría tener una duración más larga de la esperada.

“Podría haber una inmunidad por un largo periodo de tiempo. Sería osado dar un tiempo pero son buenas noticias”, manifestó.

Finalmente, la médico enfatizó la funcionalidad de las vacunas y resaltó que estas puedan ser un bien accesible, pues consideró que de nada sirve tener a un pequeño grupo de personas vacunadas, debido a que el virus continúa circulando.

