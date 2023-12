¿Cuáles son los requisitos para inscribir un partido político y cuál es la situación de la agrupación que lleva el nombre de Antauro Humala?

"La legislación en materia electoral establece ciertos requisitos en la ley de organizaciones políticas que básicamente se dirigen a establecer un número mínimo de afiliados, un número mínimo de cómites partidarios alrededor de 65 en los cuatro quintos departamentos y en un tercio del país y cumplir ciertos requisitos como presentar un estatuto, presentar un ideario, presentar un símbolo y presentar un nombre que no se encuentre registrado a nombre de otras organizaciones políticas u personas jurídicas", informó Velezmoro Pinto.

"Si bien es cierto que la ley establece que los partidos políticos deben cumplir ciertos fines como el respeto a los derechos humanos, la promoción de la democracia como forma de gobierno y la separación de poderes, (la ley) no contempla algún tipo de clausula específica como exigencia, como parte de los estatutos que puedan no estar integrados por personas que han sido condenados por ciertos delitos", añadió el experto.

Situación de la organización política A.N.T.A.U.R.O : Fernando Velezmoro recordó en el programa Ampliación de Noticias que los partidos políticos tienen dos etapas de inscripción: una primera calificación a nivel de registro de organizaciones políticas y una segunda en la absolución de tachas. "La tacha es el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden cuestionar la inscripción de ese partido político, sea porque no se ha cumpido alguno de los requisitos. En este caso (de la organización política A.N.T.A.U.R.O ) como ya pasó el periodo de evaluación de registro de organizaciones politicas y ya se desestimó la tacha en segunda instancia, lo único que queda es que el Registro de Organizaciones Políticas expida la resolución correspondiente e inscriba el partido en el registro", señaló.

12 Dec 2023 - 01:40

No obstante, Velezmoro consideró que el JNE sí "pudo decir algo más" que solamente revisar los cumplimientos estrictos de los requisitos legales para la inscripción de un partido político. "El JNE no puede ser un mero revisor de las resoluciones del Registro de Organizaciones Políticas. El JNE, además de organismo constitucional, es un tribunal electoral. Por eso es que no pude ser solamente un revisor de los requisitos establecidos en la ley como si se tratara de un registro como el registro de propiedad o vehicular", apuntó.