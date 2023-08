"Es una medida demagógica": antropólogo Aldo Pecho critica proyecto para crear la 'Policía del Orden'

01 Aug 2023 - 02:25

El antropólogo Aldo Pecho, especialista en seguridad ciudadana, dijo este martes en RPP Noticias que en el Perú sí existe un déficit de efectivos policiales y, sobre todo, existe un problema en cuanto a la distribución de policías en territorio nacional. No obstante, consideró que la propuesta del Gobierno de crear la Policía del Orden y Seguridad puede resultar peligrosa debido al periodo de formación de los integrantes de esta nueva categoría de la PNP. "Nos resulta muy importante que haya una formación adecuada, en 6 meses no está formado bien un suboficial para ir a las calles. Si un serenazgo no tiene una formación correcta en 6 meses para atender casos de prevención y disuasión de delitos, imaginemos ahora a licenciados incorporados en la Policía con armas en las calles. Estamos dando puerta abierta a un peligro que puede ser muy grave en violación de derechos humanos", cuestionó el especialista.