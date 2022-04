Pareja de esposos que quiso quemar a sus hijos porque los acusaban de estar poseídos por el demonio. | Fuente: RPP

Una pareja de esposos fue detenida por la Policía Nacional acusada de intentar quemar a sus dos menores hijos en el interior de su vivienda, ubicada en el distrito de Socabaya, en la región Arequipa.

Según la investigación policial, Tania Mamani y Rodrigo Laura transmitieron a través del perfil de Facebook de la madre la intención de quemar a sus dos menores hijos, indicando que estaban poseídos y que el domingo iba a resucitar.

En el video difundido a través de las redes sociales se observó que el padre sujetaba al niño de 4 años, mientras que la madre cargaba a la menor de 4 meses. En el clip, pedían a las personas que estaban siguiendo la transmisión que levanten las manos en señal de apoyo.

El jefe de la Comisaría de Socabaya, José Rendón, señaló que a través del apoyo de las juntas vecinales se logró ubicar la vivienda. Los policías tuvieron que ingresar por la ventana para detener a más personas que causaban daño a los menores de edad.

"Al recibir información de que una pareja se encontraba maltratando y que estaba provocando un incendio, encontramos a Rodrigo encima del menor de 4 años y hablaba cosas fuera de contexto. Al ver la intervención a su pareja arrojó a la menor", relató Rendón.



Tras la intervención, ambas personas fueron llevadas a la Comisaría de Socabaya para continuar con las investigaciones del caso. Tania Mamani, a la salida de la dependencia policial, señaló que había soñado cosas que le habrían indicado que su hijo era la encarnación del mal.

"No le he hecho daño (...) Soñé cosas, que no se debía usar el celular, que mi hijito empezó a hacer un incendio", dijo la madre de los menores.

Se conoció que los padres de los menores tendrían problemas psicológicos, por lo que agredían constantemente a los menores de edad. Ellos serán investigados por el presunto delito de tentativa de parricidio con penas que superan los 20 años de cárcel.

Ministerio de la Mujer acogerá a menores

Por su parte, la Ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, indicó que los niños pasarán a protección de la cartera y serán internados en un albergue hasta continuar con las investigaciones del caso.

"La actuación de la PNP ha sido rápida, también la atención del Centro de Emergencia Mujer. Estamos esperando que diga la Fiscalía. Todo está en investigación y estamos esperando los resultados de los exámenes médicos, de la Fiscalia, mientras los menores están protegidos por el Ministerio de la Mujer", precisó.