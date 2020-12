Asegurada de EsSalud denuncia que el Hospital Almenara no tiene equipo para su operación y podría perder la visión

Mujer pide a EsSalud equipo para su operación de la vista. | Fuente: Andina

La señora Yolanda Saldaña Rengifo, asegurada de EsSalud, podría perder la visión, ya que el Hospital Guillermo Almenara no cuenta con el equipo necesario para la intervención quirúrgica que requiere.

Saldaña denunció en RPP Noticias que EsSalud la derivó desde Tarapoto al Hospital Guillermo Almenara, para ser operada por desprendimiento de retina. La paciente realizó todos los análisis requeridos por los médicos, pero ahora no puede ser intervenida porque no cuentan con un endoláser para esta operación.

"Estoy muy afectada y preocupada, porque me mandaron desde Tarapoto al Almenara, para ser operada por desprendimiento de retina y rotura, ya tengo todos los análisis, las pruebas, hasta de COVID-19", contó en RPP.

"Pero me dijeron que no me pueden operar porque no llega el insumo que es una punta endoláser, que sin eso no pueden operarme", lamentó Saldaña, quien añadió que no es el único caso, pues serían en total seis afiliadas a EsSalud con el mismo problema.



La señora además mostró su preocupación porque no vive en Lima y ha tenido que dejar solo a su padre en Tarapoto. "Estoy alojada por unos días en casa de unos familiares. Estar en Lima es mucho gasto. Cada día que pasa, menos probabilidades de ver", expresó. "A mi papá y mi hija los he dejado solos en Tarapoto", agregó.

De acuerdo a la mujer, en el hospital le han indicado que han solicitado el equipo hace dos semanas, por lo que le habrían dicho que, como sus análisis previos son válidos por 3 meses, aún hay tiempo para su operación.

"Me dijeron que mis análisis son válidos por 3 meses, o sea que me van a hacer esperar hasta 2, 3 meses", señaló.

No obstante, ella precisó que cada día que pasa pierde más la visión. "Solamente veo luces y sombras, veo formas pero no puedo definir", sostuvo.

Por ello, invocó a las autoridades a conseguir el material necesario para su intervención y recordó que su visión es necesaria para poder continuar con sus labores.

"No estoy trabajando desde agosto, vendo cosas por Internet y ya no puedo hacer nada de eso. Estoy bien preocupada (porque) dicen que están priorizando (los casos) COVID-19, pero la vista también es importante, sin eso uno no puede hacer nada, no puede trabajar", aseveró.