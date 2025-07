Asociación de ganaderos alerta que acopio de leche se suspendería si no se desbloquea la Panamericana Sur

Carlos Lozada, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, estimó en RPP que por día se generaría una pérdida de un millón doscientos mil soles en su sector por los bloqueos de mineros informales.

El bloqueo de carreteras —donde mineros artesanales exigen la ampliación del Reinfo—, está afectando a regiones del sur como Arequipa, y ha llevado a la posibilidad de que se suspenda el acopio de leche, según informó a RPP Carlos Lozada, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep).

Lozada estimó que por día se genería una pérdida de un millón doscientos mil soles, pese a los esfuerzos realizados para que la leche llegue al centro de acopio ubicado en Majes, en medio de jornadas de bloqueos de carreteras que ya llegan a las 4 días.

"En Arequipa somos aproximadamente mil quinientos productores de leche que entregamos la leche a dos industrias, a Gloria y Laive, en el orden de unos setecientos mil litros diarios, valorizados en un millón doscientos mil soles, más o menos. Es una cantidad muy importante que de perderse descapitaliza al agro arequipeño, nos resta muchas fuerzas", explicó en Ampliación de Noticias.

En esa línea, sostuvo que una reducción en la producción no se resuelve en unos días porque tarda meses en su recuperación. "Cuando restituimos los niveles de alimentación a las vacas, éstas ya no elevan su producción como la tenían previo al corte. En el año 2023, que sufrimos también de cortes de carretera y que se nos dejó de recoger leche entre una y dos semanas, nos tardó ocho meses recuperar los niveles de producción. O sea que no es solamente la pérdida directa de los días que dejamos de entregar leche, sino lo que tarda recuperar los niveles de producción que son varios meses", agregó.

Consecuencias

Además del impacto económico para los ganaderos, la interrupción del acopio de leche afecta la seguridad alimentaria a nivel nacional. Lozada confrmó en RPP que la distribución de 700 mil litros de leche equivale a 3.5 millones de raciones, esenciales para programas sociales que benefician a niños en edad escolar.

Lozada también informó que la leche transportada en cisternas hacia Lima corre el riesgo de descomponerse debido a los prolongados tiempos de traslado que ahora pueden durar hasta 60 horas.

"Estas industrias, Gloria y Laive, concentran la leche en plantas que tienen en la irrigación de Majes. Entonces, evaporan la leche, la concentran a un tercio de su volumen. Y en esas condiciones es transportada a granel en cisternas a Lima, donde la reconstituyen y la usan para sus diferentes procesos. Entonces, cuando está interrumpido el tránsito o muy ralentizado —porque lo que debiera tardar 20 horas de trayecto, pues ahora está tardando 50 o 60 horas en algunos casos— la leche se desplaza, se malogra en tránsito y ya llega ácida a Lima", informó en RPP.

Carlos Lozada alertó sobre la cantidad de cisternas que se encuentran atoradas por los bloqueos, tanto de ida como de vuelta, por lo que la capacidad de transporte y almacenamiento local "también está saturada".

"La planta de Gloria de Arequipa, que tiene una capacidad de proceso, también está restringida su operación. ¿Por qué? Porque ya le faltan materiales de empaque, combustible, logísticos, que en conjunto han llevado a que la industria nos comunique que... Primero fue ayer de que hoy día nos dejarían de recoger. No sé en qué momento ya nos han dicho de que en el transcurso del día de hoy ya dejarían de recogernos esa leche y el daño sería muy grande", finalizó.