Avelino Guillén, saliente ministro del Interior. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ideele Radio, el renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén, se refirió a los motivos detrás de su renuncia del Gabinete Ministerial y la reunión que mantuvo el día domingo con la premier Mirtha Vásquez y el presidente Pedro Castillo. Al respecto, Guillén consideró que no existe un motivo para pasar al retiro al general Parra.

“El punto de quiebre definitivo con el presidente Castillo fue cuando él planteó pasar al retiro al general Parra, el número dos de la Institución. Ese hecho yo no lo acepto, expresé de manera rotunda y directa mi absoluta discrepancia y le señalé que ese punto no era negociable y que yo no iba a aceptar este planteamiento porque el general Parra es un general que a mi concepto hace un buen trabajo, un buen desempeño funcional, ha trabajado directamente con el Mininter en la elaboración de un número importante de operativos policiales exitosos”, explicó.

En esta línea, señaló que no existe un motivo fundado para pasarlo al retiro. Consideró que esta intención corresponde al pedido de determinados sectores o personas, que pretenden pasarlo al retiro sin una justificación válida.

“Acá hay un nuevo escenario y nada está definido, no podemos hablar de que ya todo acabó. En el escenario policial van a haber intentos serios para pasar al retiro a los generales Parra y Patiño y rompiéndose la línea institucional de la PNP. Considero que en democracia eso no se hace”, dijo.

“Todo apunta a que el sector que respaldaba al general Gallardo apunta a que también pase al retiro como una medida nos vamos todos, como la salida del general Parra. A él le corresponde asumir la comandancia general de la PNP y el presidente no sé quién le ha metido en la cabeza que necesariamente tiene que pasar al retiro el general Parra sin justificación”, agregó.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE

Guillén señaló que fue la premier Mirtha Vásquez quien fungió como intermediario entre él y el presidente, quien “solo quería que escucha sus planteamientos y soluciones”. “Yo le indiqué que mi carta era clara, contundente. Mi renuncia era irrevocable y que lo que podía hacer es limitarme a escuchar, pero yo no iba a negociar nada”, mencionó.

“Le expuse al presidente que conocía focos de corrupción al interior de la Policía. Yo le decía: no se puede combatir la inseguridad ciudadana teniendo al interior de la PNP sectores que atentan contra la propia estabilidad de la PNP, que le dan una pésima imagen. Le cité algunos ejemplos de corrupción policial. El presidente tomó nota de eso y ahí le planteé la necesaria salida del general Gallardo y él me señaló que ese tema ya estaba decidido. Muy cortante y determinante en ese sentido, que él ya había tomado esa decisión”, acotó.

“Hubo un momento en el que ya no se pudo avanzar más y yo opté por retirarme de la reunión y el presidente le pidió a la señora premier que continuara conversando con él. Yo opté por retirarme porque para mí no era materia de discusión ni negociación que yo permita la salida de un general que es a pedido o requerimiento de un sector que no quiere el cambio en la PNP. Ese es el punto central, neutral, que la ciudadanía debe prestar atención”, mencionó.

ENTORNO DEL PRESIDENTE

El saliente ministro del Interior indicó que el equipo que asesora al presidente de la República no le brinda una adecuada información y lectura de la realidad.

“Él depende únicamente de la información que le brindan sus asesores y yo no sé quién serán esos asesores, veo un grupo de jóvenes que lo rodean pero la verdad que no sé si lo asesorarán bien y le darán una información imparcial, objetiva y adecuada sobre la realidad nacional. De acuerdo con lo que estoy viendo es muy grave lo que ocurre en el país. El presidente está desinformado sobre lo que ocurre en el país”, culminó.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"? - Espacio Vital

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.