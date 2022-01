Presidente Pedro Castillo, acompañado de los exministros Avelino Guillén y excomandante general de la PNP, Javier Gallardo. | Fuente: Andina

El presidente de la República, Pedro Castillo, dio una entrevista al diario La Noticia en el que se pronunció sobre la crisis en el sector interior, tras la renuncia de Avelino Guillén, en medio de pugnas con el también relevado comandante general de la PNP, Javier Gallardo.

“No estoy al tanto de habladurías y de chismes. Nuevamente le digo: los ministros están en evaluación permanente y es momento de dar resultados de trabajo en beneficio del pueblo. Y creo que el ministro Guillén debió denunciar en Consejo de Ministros con nombres y apellidos. No entiendo por qué recién lo dice”, dijo Castillo.

En sus últimas entrevistas, el renunciante Guillén indicó que asesores del presidente han formado una especie de “gabinete en la sombra”. Consultado por ello, el presidente Castillo indicó: “ El ministro nunca me dijo eso a mí, nunca escuché eso en un Consejo de Ministros. Quisiera aprovechar para alertar que nadie puede utilizar mi nombre para hacer gestiones. Lamento que nunca me lo haya dicho y tampoco en los consejos de ministros haya expresado lo que Ud. me comenta. Creo que el señor Guillén puede hacer las denuncias con nombres y apellidos”.



Denuncias contra Jaico



El presidente también fue consultado por la reunión que mantuvo su asesor Carlos Jaico con representantes de Repsol. “ Yo acababa de llegar de viaje del extranjero, inmediatamente viajé al interior del país y me informaron de este hecho. Ahora le pedí un informe. Tenga Ud. la seguridad -y el pueblo también- que, en este caso, así como el del señor Pacheco, será la justicia la que determinará responsabilidades”, respondió.



Asimismo, el mandatario afirmó que “Carlos Jaico podría tener el mismo destino de Pacheco y sería muy lamentable, pero nuevamente les digo a todos los ministros que están en la obligación de informar cualquier acto de corrupción y denunciarlo, porque tendrán todo mi respaldo”.



Finalmente, reiteró que los ministros “están en evaluación y les pido solo transparencia y trabajo”.



