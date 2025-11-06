Ayacucho: detienen a tres efectivos de la Policía por presuntamente pedir coima para no detener a un requisitoriado

Los policías detenidos laboran en la sección de investigación de delitos y faltas y habrían solicitado la suma de 13 mil soles a una persona para no detenerlo ni ponerlo a disposición del Poder Judicial.

Tres efectivos de la Policía de la comisaría de Huamanga, en la región Ayacucho, han sido detenidos preliminarmente acusados de pedir una coima para no detener a una persona con requisitoria, informó el Ministerio Público.

Las diligencias se realizaron en la comisaria de Huamanga y en los domicilios de los policias acusados de pedir una coima de 13 mil soles. El operativo estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios con el apoyo de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

Los policías detenidos preliminarmente son Jans David Aranya Cconislla, Litman Lapa López y Aldair Hugo Sunción Farfán. De acuerdo a las investigaciones el pasado 26 de setiembre del presente año, los policías mencionados que laboran en la sección de investigación de delitos y faltas habrían solicitado la suma de 13 mil soles a una persona para no detenerlo ni ponerlo a disposición del Poder Judicial.

La fiscalía a cargo de la investigación está incautando y recolectando elementos de convicción que permitan sustentar la responsabilidad penal de los investigados por el delito de cohecho pasivo propio.