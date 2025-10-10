Ayacucho: La Policía detiene a acusado por feminicidio en el distrito Jesús Nazareno

Al tener versiones contradictorias sobre el paradero de la madre de sus hijos, se solicitó la detención preliminar de esta persona, quien tras el interrogatorio confesó el hecho.

La Policía en la región Ayacucho informó que detuvo a Alejandrino Oriundo Lapa por el presunto delito de feminicidio, al ser acusado de asesinar a su expareja y madre sus hijos.

Según una investigación del Ministerio Público, el hombre fue la ultima persona que tuvo contacto con la víctima el pasado 7 de octubre, en la comunidad de Maizondo, en el distrito de Quinua.

Al tener versiones contradictorias sobre el paradero de la madre de sus hijos, se solicitó la detención preliminar y tras el interrogatorio el hombre confesó el hecho.

Luego que el acusado aceptará el crimen, se procedió a buscar el cuerpo de la víctima, ubicándolo en el margen izquierdo del río Chacco, escondido entre carrizales y cubierto con la vegetación del lugar.

En la zona efectivos de Criminalística y personal del Ministerio Público realizaron la recolección de evidencias y la toma de declaraciones de los testigos, información que serán parte de las investigaciones.