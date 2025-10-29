Ayacucho: Ministerio Público investiga muerte de cuatro personas que cayeron en un socavón minero en Santa Filomena

El representante del Ministerio Público dispuso la toma de declaraciones testimoniales, la inspección del lugar de los hechos y la necropsia de ley en la Unidad Médico Legal I de Nazca.

La fiscalía provincial Mixta de Lucanas abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por la muerte de cuatro personas en el centro poblado de Santa Filomena, distrito de Sancos, provincia de Lucanas (Ayacucho).

Las investigaciones se realizan por los presuntos delitos de homicidio simple, en agravio de Rosmel Saúl Quispe Mendoza, y homicidio culposo, en agravio de Rosalino Valentín Loa Huayta, Llair Núñez Pérez y Antolyn Huanci Pizango.

De acuerdo con las primeras diligencias, la noche del 25 de octubre se habría realizado una fiesta social organizada por uno de los dueños de una mina del lugar. Durante la madrugada del 26, Quispe Mendoza se comunicó por última vez con su pareja antes de desaparecer. Su búsqueda se extendió hasta el 27 de Octubre, sin éxito.

El 28 de octubre, los pobladores percibieron un olor extraño proveniente de un pique minero de unos 60 metros de profundidad. Tres personas —Núñez Pérez, Huanci Pizango y Loa Huayta— descendieron al lugar donde se encontraba el cuerpo de Saúl Quispe, pero fallecieron por falta de oxígeno. Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron recuperados la madrugada del 29 de octubre.

El representante del Ministerio Público dispuso la toma de declaraciones testimoniales, la inspección del lugar de los hechos y la necropsia de ley en la Unidad Médico Legal I de Nazca.