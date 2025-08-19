Cajabamba: operativo destruye campamentos y maquinaria ilegal valorizada en más de 92 millones

La intervención permitió ubicar y destruir actividades de explotación y extracción de mineral metálico que se realizaban sin autorización. Según la Policía, se explotaba oro que pretendía ser blanqueado y exportado al extranjero.

Un operativo policial ejecutado en la localidad de Algamarca, distrito de Cachachi, en la provincia cajamarquina de Cajabamba, dejó como resultado la destrucción de campamentos y maquinaria usada en minería ilegal valorizada en más de 92 millones de soles, según informó el jefe del Frente Policial Cajamarca, general Walter Calla.

Entre los bienes interdictados se encuentran 26 socavones, 24 campamentos mineros, más de 350 toneladas de mineral extraído, nueve generadores eléctricos, ocho tanques pulmón, ocho motores diésel, siete motobombas, tres compresoras de aire y una motocicleta, además de herramientas propias de la actividad minera. También se halló material explosivo como mechas de seguridad, detonadores y dinamita, de acuerdo con el parte policial.

El operativo contó con la participación de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, fiscalizadores de la SUNAT, así como unidades de apoyo policial de Lima y del Frente Policial Cajamarca.

La intervención permitió ubicar y destruir actividades de explotación y extracción de mineral metálico que se realizaban sin autorización ni inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). En la zona se detectó el uso de insumos químicos como nitrato de amonio y material explosivo, lo que corroboró la ilegalidad de las operaciones. Según la Policía, se explotaba oro que pretendía ser blanqueado y exportado al extranjero.

El general Calla precisó que las operaciones continuaron hasta el cierre de la jornada para garantizar el repliegue del personal hacia Algamarca y que se mantiene el trabajo de inteligencia en Cajabamba con el fin de realizar nuevos operativos contra la minería ilegal.