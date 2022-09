Callao: jóvenes con sordera no pueden iniciar clases por falta de intérpretes de lenguaje de señas | Fuente: RPP

Dann Ticona Cabrera (20) es un joven con discapacidad auditiva que esperó con muchas ansias que llegara el día lunes 5 de setiembre, la fecha en que iniciaban sus clases en el Instituto Superior Pedagógico Público María Madre, ubicado en el Callao. Sin embargo, sus ánimos decayeron cuando se percató que en el aula no había un intérprete de lenguaje de señas que pudiera facilitar la comprensión de las lecciones.

Aunque han pasado cuatro días desde que iniciaron las clases, Dann y otros dos jóvenes con sordera aún no cuentan con las herramientas que faciliten su acceso a la educación. Es por eso que él y sus compañeros protestaron hoy en los exteriores de la institución educativa para exigir que les habiliten intérpretes.

A través de su madre Margarita Cabrera, el joven Dann le contó a RPP Noticias lo frustrante que ha resultado para él y sus dos compañeros ver cómo el resto de la clase avanza, mientras ellos no pueden ante la imposibilidad de oír las sesiones.

“Desde hace mucho tiempo estaba muy entusiasmado de poder ingresar a este instituto para poder estudiar. Pensé que al iniciar mis clases todo sería accesible para mí, pero todo fue una frustración más, porque no nos pusieron intérpretes de lengua de señas. Me he sentido frustrado al no entender la clase, pasó lo mismo el lunes, martes y miércoles”, detalló el estudiante.

“Los estudiantes que sí pueden oír están avanzando en las clases, pero a nosotros no nos respetan y vulneran nuestros derechos”, agregó.

Mientras sostenía un cartel con el mensaje de ‘respeta mi educación’, Dann les pidió a las autoridades de la institución que habiliten al menos dos intérpretes de lenguaje de señas para que él y sus compañeros puedan “entender las clases y competir en igualdad de condiciones con el resto”. “¡Mi idioma es la lengua de señas!”, dijo a través de su madre Margarita.