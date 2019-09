Rodolfo Jacinto Penadillo Delgado trabajaba en el interior de la embarcación "Alejandro" cuando desapareció el último martes 03 de setiembre. | Fuente: RPP

Un trabajador de una empresa naviera desapareció el último miércoles al interior de un buque y su cadáver fue hallado este viernes dentro de un tanque de gas de la misma embarcación. El hecho sucedió en el fondeadero denominado área 8 del Puerto del Callao.

La desaparición

Rodolfo Jacinto Penadillo Delgado se encontraba a bordo de la embarcación "Alejandro", cuando esta arribó en la mañana al Callao el domingo 01 de setiembre, a la espera de ingresar a cargar al terminal La Pampilla.

Sin embargo, el martes 03 de setiembre, los encargados del buque se dieron cuenta que Penadillo Delgado no se encontraba en la cabina donde debía dormir junto a otras tres personas.

De acuerdo al protesto de mar presentado por la Empresa Naviera Transgas, representante de la nave "Alejandro", los compañeros de Penadillo Delgado no sabían si él había ingresado a dormir a la cabina.

Este hecho originó la búsqueda por todas las cabinas y espacios del buque. Además, las personas a bordo del barco manifestaron que la última vez que lo vieron fue a las 10:00 pm del lunes.

Rosario Saavedra, esposa del desaparecido, señaló que su celular figuraba como apagado desde el martes 03 de septiembre por la mañana. Sostuvo que le pareció extraño que su pareja se haya quedado sólo ya que no solía ser así.

Dentro de tanque de gas

Ana Pumasunco Saavedra, prima de la esposa de Penadillo Delgado, señaló al Rotafono de RPP Noticias que el trabajador fue hallado sin vida dentro de un tanque de gas y sin un uniforme adecuado.



"El tiene un tatuaje, dicen que el cuerpo está allá descompuesto. Le han dicho que no lo pueden sacar. Él está todavía metido ahí dentro del tanque. Lo que no nos explicamos es por qué está con su short y su polo. No está con la ropa que él usa para meterse a ese tipo de trabajos de mantenimiento", relató.



La mujer confirmó que la Fiscalía ya reconoció el cadáver de su familiar, pero lamentó que no realicen las diligencias para el levantamiento del cuerpo demoraron mucho. Además, solicitó que se haga la autopsia de forma rápida para saber realmente cómo falleció Penadillo Delgado.

"La fiscal no se pronuncia, no hace nada, solamente ha dicho que sí es el cuerpo, incluso tenemos un video donde la fiscal le dice a mi prima cuando ya lo están sacando, que por qué hace tanto laberinto de llamar a la prensa", denunció Pumasunco Saavedra.