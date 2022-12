Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Fuente: AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que, a través de una nota diplomática, que se entregó a la Embajada de la República de Colombia, Perú expresó su "profundo malestar" por las reiteradas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Las afirmaciones del presidente Petro constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas", indicó.



"No son consistentes con las tradicionales relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a ambos estados y pueblos; y se apartan de la prudencia que los sucesivos gobiernos del Perú y Colombia hemos cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro Estado, especialmente en situaciones complejas y delicadas", recalcó la Cancillería.



Petro defiende a Castillo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió el último fin de semana a la situación del expresidente Pedro Castillo y aseguró que este fue vacado por un “golpe parlamentario”.

“Yo siento que sí es una víctima. Es un presidente elegido popularmente, que ningún juez ha condenado, y que ha sido capturado por su propia escolta, la policía y lo ponen preso”, dijo.

"Perú vive hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes, pero aquí el presidente elegido popularmente es de la sierra y lo tumban entre otras razones porque es de la sierra y pobre”, afirmó.

Petro agregó que las acusaciones de corrupción contra Castillo no son ciertas, porque -según dijo- al expresidente golpista lo están procesando por rebelión y no por corrupto. “No tengo elementos, pero no está procesado por corrupción, sino por rebelión”, expresó.