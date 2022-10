Carlos Bruce anunció que los eventos masivos serán suspendidos si representan un riesgo | Fuente: Foto: Andina

El alcalde electo de Surco, Carlos Bruce, anunció que los eventos masivos, como conciertos, serán suspendidos en su distrito si representan un riesgo para los asistentes y público en general.

"No habrá más conciertos en Surco: los locales tendrán que estar insonorizados y con aforos que no generen congestiones en las vías aledañas, de lo contrario no se va a autorizar su funcionamiento a partir del 1 de enero. No tenemos por qué soportar ruidos molestos todos los fines de semana", expresó en su cuenta de Twitter.

La decisión de Bruce responde a las imágenes difundidas luego de un evento realizado en el Arena Perú. En las fotos, se ven a miles de jóvenes aglomerados en el puente peatonal de la avenida Javier Prado y en las escaleras del mismo.

Para el burgomaestre, que asume la comuna distrital el próximo año, esto puede ocasionar accidentes, embotellamiento y la alteración del funcionamiento normal de la ciudad.

"No podemos pretender que de 10 mil a 20 mil personas transiten por una vereda de cinco metros de ancho que colinda con un borde de una vía tan rápida como la Javier Prado", dijo para diario El Comercio.

Por ello, recalcó que los eventos de gran magnitud que incumplan medidas de seguridad no volverán a realizarse desde el próximo año en el que inicia su mandato.

"Observamos a aproximadamente 30 personas pasando el puente en un día común y corriente, pero luego de los espectáculos se puede ver a unas 2 mil o 3 mil personas", añadió.

Cabe anotar que el aforo máximo de este puente, según las señalizaciones de Emape, es de 600 personas.

Carlos Bruce dijo también que los eventos que ya están programados y pagados, que no cuenten con una sonorización adecuada y mantengan un flujo peatonal aglomerado, no se realizarán y las organizaciones sufrirán pérdidas económicas.