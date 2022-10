Carlos Bruce | Fuente: RPP

El virtual alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, refirió que en estas últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022 la ciudadanía ha votado pensando en la política nacional. Ello explicaría la presencia casi nula de candidatos de Fuerza Popular y Perú Libre, partidos que disputaron la segunda vuelta de las presidenciales en 2021, en los primeros puestos, de acuerdo con los resultados parciales de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

"Siempre las campañas municipales son una especie de campaña vecinal, de escoger al buen vecino, a quien más nos representa. Esta campaña ha estado muy vinculada con el tema de la política nacional. Y estando el tema tan complicado, era imposible abstraerse de eso. El elector ha votado en función a eso. Si vemos las dos fuerzas políticas más importantes que actuaron en la última campaña presidencia, Fuerza Popular y Perú Libre, no se ven en la lista de los cuatro primeros candidatos por cada distrito. Es indudable que el elector ha tomado decisiones pensando en la política nacional", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Bruce agregó que el hecho de que pueda ganar en Lima un candidato de oposición como Rafael López Aliaga sería, en principio, incómodo. Sin embargo, podría verse también como una oportunidad para generar alianzas y tender puentes en caso exista una buena comunicación.

"Para el presidente va a ser incómodo. Pero también hay una oportunidad de tender lazos. Si toma decisiones para grandes obras que necesita la ciudad de Lima, puede ser un principio de reestablecer la conexión. Si ordena que el Ministerio de Transportes de una vez ponga la plata para ampliar la Vía Expresa y que se conecte con la autopista al sur, la gente va a ver que están haciendo algo por la ciudad", precisó.

Virtual alcalde de Surco



Al 100% de actas procesadas, Carlos Bruce es el virtual alcalde de Surco con una diferencia amplia con respecto al segundo lugar. Ante ello, Bruce refirió que, durante la campaña, encontró problemas que no había reparado con anterioridad y se muestra ahora presto a resolverlos.



"Surco es un distrito relativamente grande, más o menos medio millón de habitantes, más de 300.000 mil electores, 50 km2 de extensión y todas las clases sociales. Hay viviendas que valen dos o tres millones de dólares en Casuarinas y hay gente en el sur, en Mateo Pumacahua, que vive en casa de paredes de adobe y techo de esteras. Tenemos todas las diferencias, así como las hay en el Perú (...). En Surco había problemas que yo no me imaginaba. El hecho de que más o menos 30% de la superficie de Surco, el distrito con mayor presupuesto luego de Lima metropolitana, no tiene habilitación urbana; es decir, no existe como suelo urbano oficialmente y, por tanto, los surcanos de esos territorios no pueden inscribir sus títulos de propiedad. Eso no lo sabía. Lo he aprendido en la campaña y nos estamos organizando para subsanarlo", comentó.

El también excongresista de la República diferenció la gestión municipal del Gobierno nacional y resaltó la cercanía con los ciudadanos en la resolución de problemas.

"En los niveles de Gobierno nacional, regional y municipal es este último el que está en contacto con la gente. Es una empresa de muchos servicios. A diferencia del Gobierno nacional, donde es imposible para el ministro de Estado conversar con todos los vecinos, en el ámbito municipal estás obligado a hacerlo (...). En el Gobierno nacional haces las grandes obras y no hay oposición ¿Quién se va a oponer a que le pongas agua y desagüe? Nadie se opone. Pero en el caso, por ejemplo, de qué uso se le va a dar a los parques o si vamos a permitir o no que se hagan fiestas infantes o si se va a permitir el ingreso de los perros. Hay temas controversiales donde se exige mucha paciencia y, sobre todo, mucho liderazgo", finalizó.