Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales, opinó sobre el decreto supremo publicado el último viernes 8 de abril, que declara en emergencia al turismo en el país.

“Definitivamente era una medida que hemos venido solicitando hace cinco meses. Estuvimos en un congreso nacional, públicos, privados, con el Mincetur y era lo que solicitábamos. Después de cinco meses se ha dado, creo que es un acierto porque nos va a permitir generar una política de Estado en los próximos meses para dictar medidas específicas que nunca se quisieron dar para la reactivación del sector turismo”, señaló.

Esta medida, añadió, permitirá ampliar la reprogramación del programa Reactiva, debido a que las empresas de turismo necesitan un año adicional para cancelar los créditos otorgados.

“La primera medida es ampliar la reprogramación del Reactiva, porque a fines de mes se nos cumplen los créditos. Hay más de 2 500 millones de soles que no podrían pagarse a más de 3 mil 500 empresas del sector turismo. Felizmente el Ejecutivo nos ha dado un año más de gracia para pagar los créditos de Reactiva”, señaló.

En segundo lugar, Canales precisó que es importante tener el marco legal de exoneraciones del IGV a los servicios turísticos.

“Es una medida temporal que nos va a permitir reducir precios en lo que es el turismo local, y vamos a poder evitar pagar un impuesto que hoy en día, gracias a que no tenemos flujos, no podemos cumplir. Nadie puede obligar a los turistas a que vengan al país y menos si ven unas imágenes de paralización y violencia en carreteras. Esto es una tema que tenemos que controlar y trabajar, nosotros creemos que pueden haber reclamos pero esto no tiene que ser violento ni reducirla libre circulación que tenemos a nivel nacional”, añadió.

