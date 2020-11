Carlos Neuhaus, miembro del Comando Vacuna COVID-19. | Fuente: Video: RPP Noticias

El abogado Carlos Neuhaus, miembro del Comando Vacuna COVID-19, negó haber apoyado o autorizado la colocación de su nombre en un comunicado de la denominada 'Coordinadora Republicana' en el que se mencionaba el nombre de varias personas que respaldarían a Ántero Flores-Aráoz en su rol de expresidente del Consejo de Ministros.

"Yo no he autorizado que figure ahí mi nombre y quisiera hacer esta precisión y una invocación a los peruanos a tratar de calmar los ánimos para buscar la unión y tratar de conseguir el objetivo supremo de alcanzar un mejor desarrollo con solidaridad", señaló.

"Hay un grupo de gente amiga de múltiples orientaciones, pero yo no pertenezco a esta Coordinadora Republicana, no he autorizado que se ponga mi nombre en esa publicación, como ha sucedido con otros casos. Es lamentable, pero lo que tenemos que hacer es tratar de unirnos para sacar al país adelante", precisó.

En diálogo con RPP Noticias, Neuhaus expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y los heridos que dejó las protestas ciudadanas y pidió a las autoridades que estos abusos sean investigados "hasta las últimas consecuencias".

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó hace unos días que su despacho se encargará de investigar de manera preliminar a Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves, desaparición forzada, en el contexto de violación de derechos humanos.

Mediante un video publicado en la cuenta de Facebook del Ministerio Público, Ávalos aseguró que se trabajará para encontrar a los responsables de las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado, quienes fueron asesinados durante las protestas tras la vacancia presidencial.

