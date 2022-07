Reportan congestión en la Carretera Central. | Fuente: RPP

Varios vehículos permanecen varados en la Carretera Central, debido a una gran congestión vehicular, generado por la invasión de carril de un grupo de conductores entre los kilómetros 70 y 81.

Debido al feriado largo por Fiestas Patrias, cientos de peruanos se movilizan por la Carretera Central, sin embargo, el cierre de la vía a la altura de Matucana, Guayatupe y San Mateo no les ha permitido llegar a su destino.

Además, empresas de transportes en Huancayo no están vendiendo pasajes con destino a Lima, ya que no tienen información sobre cuándo el tránsito será normal.

Una afectada contó a RPP Noticias, desde el terminal terrestre de Huancayo, que está desde las 5:30 a.m. esperando comprar un pasaje, pero no le han vendido.

"Nos han dicho que no hay en el bus. El pasaje promedio es de 50 soles, pero no están seguros, así que no se venden los pasajes", dijo.



En tanto, la señora Ana relató a través del Rotafono que desde las 12 de la noche está varada en la Carretera Central y espera poder llegar a la ciudad de Matucana para poder comprar agua y un poco de alimentos.

"Parece que la carrera central ha colapsado, muchos carros, buses, camiones de carga pesada, y la Carretera Central ha colapsado. No hay pase. Estamos esperando llegar al menos a Matucana para comprar alimentos. Hemos tratados de cortar camino por una trocha pero igual hay tráfico", expresó.

Un conductor alertó que, debido a la congestión vehicular en la Carretera Central, muchos choferes han dado media vuelta y regresado en contra sentido a la altura del peaje de Corcona, lo cual ha podido general accidentes.

Luis Felipe Bacigalupo indicó a través del Rotafono de RPP noticias que los vehículos avanzan en contra, desde Chosica hasta el peaje de Corcona. Además, no hay presencia policial que ponga orden entre los conductores que infringen las normas de tránsito poniendo el peligro a los demás viajeros y transeúntes.

Huber Pérez Fernández, viajero que se traslada al interior del país, señala que, según información de policías en la zona, la congestión se debe a la volcadura de dos camiones a la altura de la curva de Matucana, ayer 27 de julio al promediar las 4 de la tarde.

Hasta el lugar habría llegado una grúa para moverlos los vehículos y es posible que a partir de las 8 a.m. se podría liberar la vía.

Panamerica sur, la otra opción

El conductor Roy Díaz indicó que logró salir de la Carretera Central a tiempo para tomar la ruta a Huancayo desde la vía de Cañete, ya que la Panamericana sur está libre y no hay congestión vehicular.

Congestión en la Panamericana norte

María Julia Marcos indicó a RPP noticias que el Peaje de Ancón presenta largas filas de autos en la Panamericana norte con rumbo al norte chico.

La señora comentó que las casetas de peaje no se dan abasto con la gran cantidad de vehículos con familias que han salido para realizar viajes por el feriado de Fiestas Patrias.

Asimismo, Gabriela Machado dijo que normalmente el peaje de Ancón es lento, pero sabiendo que en fechas de fiestas patrias se incrementa el flujo de vehículos, las autoridades no han tomado las previsiones para evitar la gran congestión que se registra en estos momentos.