La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, pidió la renuncia del jefe de Estado | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

A pocos minutos del mensaje presidencial por parte del jefe de Estado en el Congreso de la República, la flamante primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, señaló que espera que el Presidente renuncie al cargo.

"Yo también pido la renuncia del Presidente. Creo que el balance ha sido pésimo de la gestión del señor Castillo. No sé cuál va a ser el mensaje que va a dar, no sé qué va a decir porque, generalmente, cuando se viene después de un año, viene uno a dar cuenta de lo que ha hecho en la gestión", señaló.

En ese sentido, dijo que no espera tampoco el anuncio de una renovación del gabinete ministerial debido a los cuestionamientos que han tenido los diferentes ministros nombrados a lo largo de la gestión del mandatario.

"El señor pone cada día a un peor ministro. Nada de renovación, que el señor renuncie y que los ministros asuman su responsabilidad. Recuerde que en la Constitución dice que son igual de responsables", subrayó.

Asimismo, la parlamentaria fujimorista señaló que el Presidente puede "aprovechar la cámara" para dar cuenta "de todas las imputaciones que está cargando sobre él".

Expectativas de la oposición

Por otro lado, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, el día de ayer, no descartó retirarse del hemiciclo cuando el Jefe de Estado brinde su Mensaje a la Nación, ya que para ella no es digno para un legislador escucharlo.

"Yo quisiera retirarme, todavía no lo hemos discutido en bancada pero alguna acción debemos de tomar. Hay congresistas que he escuchado que ni siquiera quieren venir. Estoy indecisa porque no es algo digno para un representante del pueblo el estar escuchándolo. Creo que mucha gente va a cambiar su canal", dijo a la prensa.

Asimismo, a través de un video compartido en su cuenta Twitter, Patricia Chirinos invocó al presidente Pedro Castillo a renunciar a la Presidencia de la República tras las acusaciones en su contra.

Por su parte, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, expresó su deseo que el Mensaje del presidente Pedro Castillo no sea similar al del año 2021 y criticó el eventual contenido de su discurso.

"Espero que diga algo nuevo, pero la verdad no espero mucho. ¿Qué va a decir? ¿qué la ejecución del presupuesto ha sido un éxito? No llega al 35% de todos los ministerios. ¿Va a decir todas las obras que ha hecho? No ha hecho ninguna obra. ¿Va a decir que la gestión ha sido muy buena? Sabemos que no. ¿Que todo está perfecto? Hay corrupción por todas partes, apesta por todos lados y donde levanta algo, sale pus", dijo.