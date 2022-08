Cecilia Bákula | Fuente: Twitter

La doctora en historia, Cecilia Bákula Budge, exrepresentante del Perú en la Unesco, es una de las participantes del Primer Congreso de Peruanidad que se realizará en la ciudad de Arequipa, con la organización de la Universidad Católica San Pablo.

"La Universidad Católica San Pablo, que cumple 25 años ha querido festejar estas bodas de plata proponiéndole a la comunidad nacional este espacio de reflexión. Es un espacio que el Perú debió tener so pretexto del Bicentenario", apuntó Bákula en Ampliación de Noticias de RPP.

La historiadora, que expondrá en dicho evento ”La riqueza del mestizaje en el Perú", precisó los temas que se tocarán en este congreso y por qué estos son de relevancia para los peruanos.

"La Universidad Católica San Pablo ha propuesto varios ejes de pensamiento, por ejemplo, el territorio, las instituciones, las manifestaciones culturales, el idioma, buscando descentralizar, desentrañar, entre otros, qué es realmente esos elementos que pueden ayudar al Perú a que el desencuentro sea cada vez menor y los puntos de puente de acercamiento sean cada vez más sólidos", indicó.

"Esa es la idea en un momento de crisis donde tenemos que encontrar lo que nos une y no lo que nos distancia o nos enfrenta", recalcó Bákula.

Curar las heridas

Bákula también se refirió a la lamentable herencia que tenemos en cuanto a racismo y clasismo en el Perú, por lo que resaltó que -justamente- este evento es una oportunidad para curar las heridas que ha dejado la historia.

"Yo no creo que nosotros podemos querer tapar el sol con un dedo, pero reconociendo las diferencias, las distancias que hay entre peruanos, reconociendo las fracturas que hay en nuestra historia. (...) El drama del terrorismo, la herida que eso ha significado en el Perú", dijo.

"Nosotros no podemos dejar de reconocer esto, pero tenemos que restañar las heridas y tenemos que sentarnos a pensar en los extremos hasta que encontremos con respeto los márgenes máximos de unidad hasta donde puede ceder uno y hasta dode puede ceder el otro. Si no hacemos ese ejercicio de reconocimiento respetuoso de las diferencias no nos vamos a poder entender", aseveró.

Para ello, consideró que "las manifestaciones culturales, los saberes tradicionales, son realmente un mecanismo de comprensión de que en esta diversidad, muchos vemos una manera de reflejarnos de manera común. Hay que encontrar esos puntos. Hay que encontrar los puentes".

Asimismo, Bákula ejemplificó su idea con la convivencia familiar. "En una familia con herencias comunes, tenemos diversidad de caracteres, pero tenemos que encontrar el respeto en la convivencia. No podemos seguir jalándonos de los pelos porque no somos capaces de conversar. No se trata de convencer, se trata de respetar", manifestó.