El líder y candidato de Alianza Para el Progreso (APP) al Gobierno Regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció tras el escándalo desatado por la filtración de unos audios en la que se le escucha exigir a Lady Camones, presidenta del Congreso, priorizar una ley para favorecer su candidatura.

"¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales", se defiende a través de su cuenta de Twitter.

Qué dice en la conversación filtrada

El portal Epicentro difundió hoy el audio de una reunión que convocó César Acuña con carácter de urgencia en la que participó, entre otras personas, Lady Camones. En la conversación queda en evidencia la intención del líder de Alianza para el Progreso de favorecer a su postulación al Gobierno Regional de La Libertad.

Al respecto, el líder político solicita a la presidenta del Parlamento que consiga que la Comisión de Descentralización agende y apruebe en el pleno del Parlamento el dictamen para que el centro poblado Alto Trujillo se convierta en distrito.

"Es la estrategia para ayudarme a mí, me favorece a mí (…) y aparte de eso tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días, el Alto Trujillo, que es estratégico. El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 000 electores, es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota", dice.

"Lo que hay es que evitar que se cuelguen del proyecto, acá no es el alcalde, acá es APP. No hay que permitir que se cuelguen de nuestro proyecto. Mira, va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces, es un acto político, aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso. Y quien va a sacar la ley no es el alcalde", agregó César Acuña.

