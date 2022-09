Audios revelan que César Acuña exigió a Lady Camones priorizar una ley para favorecer su candidatura

Congresista Bermejo anuncia que planteará censura a la Mesa Directiva | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, exigió a la presidenta del Congreso, Lady Camones, priorizar un proyecto de ley que beneficiaría a su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad. El hecho ocurrió durante una reunión del partido en Lima, la cual fue convocada por el propio Acuña y en la que también participaron asesores parlamentarios.

El portal Epicentro difundió el audio de la reunión convocada por César Acuña con carácter de urgencia en la que participó, entre otras personas, Lady Camones, congresista de esta bancada y presidenta del Congreso. En la conversación queda en evidencia la intención del líder de APP de favorecer su postulación al Gobierno Regional de La Libertad.

En el audio se escucha a César Acuña pedir que la Mesa Directiva del Congreso apoye de manera indirecta su candidatura. Por ejemplo, solicita a Lady Camones que consiga que la Comisión de Descentralización agende y apruebe en el pleno del Parlamento el dictamen para que el centro poblado Alto Trujillo se convierta en distrito.

"Es la estrategia para ayudarme a mí, me favorece a mí (…) y aparte de eso tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días, el Alto Trujillo, que es estratégico (…). El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 000 electores, es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota", dice.

"Ahorita este proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, la semana que viene entra al pleno y la siguiendo se va Lady y entrega la ley a Trujillo. Ahorita estamos acordando ante la agenda, la estrategia para ayudarme a mí", agrega.

César Acuña reitera que el objetivo de la reunión de Alianza para el Progreso es que la bancada liderará la creación del distrito de Alto Trujillo. El candidato al Gobierno Regional de La Libertad señala que este tema "viene del Ejecutivo"; sin embargo, asegura que "solo está en manos" de Lady Camones, presidenta del Congreso.

Tras preguntar el nombre de la congresista que presiden la Comisión de Descentralización (Diana González, de Avanza País), César Acuña insiste en que "esta semana" debe salir el dictamen de este grupo parlamentario sobre la creación del distrito de Alto Trujillo para que la siguiente semana sea elevado al pleno del Congreso para su aprobación.

"Lo que hay es que evitar que se cuelguen del proyecto, acá no es el alcalde, acá es APP. No hay que permitir que se cuelguen de nuestro proyecto (...). Mira, va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces, es un acto político, aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso. Y quien va a sacar la ley no es el alcalde", dice Acuña.

"Yo voy a hacer un alto ahí, yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde, porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos, todo está planificado: primero es está reunión, esta semana tarea para ustedes, me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el Pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo", dice en otro momento.

Guillermo Bermejo plantea censurar a la Mesa Directiva

Tras esto, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) anunció que planteará a su bancada una censura a la Mesa Directiva, luego de que se difundiera un audio en el que exige a la presidenta del Congreso, Lady Camones, priorizar un proyecto de ley que beneficiaría a su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

"Aquí están asegurándole, en teoría, la campaña al señor Acuña, que dice 'sáquenme el proyecto de distritalización de Alto Trujillo, tiene 120 000 electores, es más importante que El Porvenir' y dice, además, que eso lo va a favorecer a él personalmente en su campaña electoral y hablan del proyecto Chavinochic, que curiosamente ayer se votó, dando órdenes de que es lo más conveniente para su campaña electoral", increpó.

"Hoy es un día realmente negativo, pobre, y yo voy a conversar con mi bancada, y espero que otras bancadas también se puedan sumar, para plantear la censura de la Mesa Directiva. Si es así como están manejando las cosas, la señora (Lady) Camones y quienes la acompañan no tienen derecho a estar ni un minuto más dirigiendo los destinos del Congreso", agregó.

🔴 #Exclusivo | Lo que realmente piensan César Acuña y Lady Camones sobre el Congreso y cómo usar el poder de la Mesa Directiva a favor de los intereses electorales del fundador de APP.



Mira el reportaje de @abuenaluque y @ClaraEOspinaG AQUÍ ▶ https://t.co/d1RPYDbmVr pic.twitter.com/uSZ1VCZK7V — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 2, 2022

