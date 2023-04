Chiclayo: joven denunció que fue golpeado hasta quedar inconsciente por personal de seguridad de una discoteca

Renato García señaló que fueron cerca de 10 miembros de seguridad de una discoteca quienes lo agredieron. | Fuente: RPP

Renato García, de 21 años, denunció que fue brutalmente agredido en la madrugada del domingo por miembros de seguridad de una conocida discoteca de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Tras denunciar lo ocurrido en la comisaría del Norte, el joven contó en RPP Noticias que fueron cerca de 10 persona encargadas de la seguridad del local quienes se ensañaron con él, recibiendo duros golpes en el rostro, espalda y otras partes del cuerpo por lo que deberá pasar por médico legista para determinar la gravedad de sus lesiones.





"Afuera de la discoteca me agredieron. Todos los de seguridad de la discoteca me agredieron", indicó Renato García.

Reveló, además, que el incidente ocurrió después de que los miembros de seguridad retirasen del lugar a dos de sus amigos.

"A dos amigos los han sacado de la discoteca y yo salí luego con otro grupo y me han agarrado a mí también, antes de salir me han golpeado, cuando me golpean yo caigo inconsciente", señaló.