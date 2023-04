Gobernador regional cuestionó a ministros de Defensa y Transportes. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, cuestionó la inacción de los ministros de Defensa, Jorge Chávez y de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, porque, según señaló, no han apoyado a Lambayeque, pese a la emergencia que se vive por las lluvias.

Jorge Pérez precisó que en el caso de la ministra de Transportes y Comunicaciones, se le pidió apoyo para evacuar las aguas empozadas de la vía de Evitamiento, la misma que es una vía concesionaria y está bajo la supervisión de su cartera. Dicha situación, que no se llegó a concretar, obligando a que los vehículos de carga pesada ingresen al anillo vial, perjudicó aún más la capa asfáltica de las calles y avenidas.

"Creo que la presidenta tiene que evaluar su trabajo. La ministra de Transportes, a quien nosotros hemos llamado, hemos escrito, nos hemos reunido, y, ¿para qué? Para que la Vía de Evitamiento de Chiclayo no se paralice. ¿Y qué ha pasado con eso? Lo que ha pasado es que los carros han tenido que entrar a Chiclayo. Así es como se han roto todos los colectores primarios con las vías que corresponden", mencionó.





Ministro de Defensa no habría cumplido con ayuda humanitaria

Por otro lado, crítico que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, no haya cumplido con brindar la ayuda humanitaria prometida para la población damnificada.

"En segundo lugar, no han cumplido con su palabra. El señor Chávez Cresta me dijo cuando vino que nos iba a apoyar con base en 30.000 damnificados. Después Indeci nos dijo que no, que no nos va a ayudar con 30.000, sino con base en las fichas edan. Eso no se hace, señor Cresta", agregó.

El gobernador regional mencionó que incluso los almacenes del centro de operaciones y emergencia regional se encuentran desabastecidos, porque las herramientas (plástico, calaminas y otros) ya han sido entregados a la población, y solo queda algo de alimentos, situación que ya se ha advertido a las autoridades nacionales.