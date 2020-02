Chiclayo: Más de 400 internos del penal de Picsi tienen TBC

Reos purgan prisión completamente hacinados | Fuente: RPP

El penal de Chiclayo( región Lambayeque) atraviesa una crisis por el incremento de casos de tuberculosis (TBC). El jefe nacional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, reveló que actualmente hay 416 internos contagiados con esta enfermedad, por el hacinamiento que existe en las celdas.

La autoridad precisó que la cifra representa casi el 10% de la población de reos, y la situación podría complicarse más, si las instalaciones de la cárcel no se amplían.

“Todos los internos infectados con la bacteria se encuentran en tratamiento y la alimentación es adecuada bajo la estrategia sanitaria. Pero el tema no solo es darle el tratamiento, el tema es que se necesitan condiciones para que la enfermedad no se siga propagando. Las autoridades de salud nos han recomendado que se amplíe esto para que más presos no se sigan infectando”, expresó.

Sin embargo, pese a este grave problema de salud, el proyecto de ampliación aún deberá esperar porque los pobladores del distrito de Picsi, lugar donde esta ubicado el penal, se niegan a brindar la licencia social, para el inicio de la obra.

Los pobladores argumentan que los trabajos se pretenderían realizar en una zona arqueológica y que internar más presos, traería un grave riesgo para la población, por los motines, enfrentamientos y grescas de los reos de máxima peligrosidad.

Funcionarios del INPE se reunieron con el gobernador regional, Anselmo Lozano, y se acordó iniciar una serie de visitas al distrito de Picsi, para brindar charlas informativas a los pobladores, para conocer la importancia que representa contar con un penal más amplio.