Chiclayo: recién nacido hallado en parque se encuentra estable y fuera de peligro

Chiclayo: recién nacido hallado en parque se encuentra estable y fuera de peligro
Chiclayo: recién nacido hallado en parque se encuentra estable y fuera de peligro
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El director del hospital Regional de Lambayeque afirmó que el menor será trasladado en las próximas horas de la Unidad de Cuidados Críticos de Emergencia al área de pediatría.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El recién nacido que fue hallado en las últimas horas en estado de abandono en un parque de la urbanización Miraflores de Chiclayo se encuentra estable y fuera de peligro, así lo confirmó el director del hospital Regional de Lambayeque, César Guzmán.

El profesional afirmó que el menor será trasladado en las próximas horas de la Unidad de Cuidados Críticos de Emergencia al área de pediatría.

Dijo que al momento de ser encontrado aparentemente tenía dos horas de haber nacido y que ahora son las autoridades quienes deben determinar su situación legal.

Además, dijo que la ciudadanía está dejando sus donativos como leche, pañales, pañitos húmedos y ropa para el menor que aún no se le ha asignado un nombre.

