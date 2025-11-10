Chiclayo: roban joyas valorizadas en medio millón de soles en el centro de la ciudad [VIDEO]

Según información policial el delito fue cometido usando una herramienta conocida como pata de cabra para poder forzar la puerta principal. Luego cortaron el fluido eléctrico y vaciaron las vitrinas que contenían joyas de oro.

Joyas valorizadas en medio millón de soles fueron robadas por delincuentes en la intersección de las avenidas Pedro Ruiz y José Balta, en el centro de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, informó la Policía.

El dueño del lugar de venta señala que ya han sido víctima de robos en más de una ocasión

Según información policial el delito fue cometido usando una herramienta conocida como pata de cabra para poder forzar la puerta principal. Luego cortaron el fluido eléctrico y vaciaron las vitrinas que contenían joyas de oro.

La Policía ya inició con las investigaciones sobre este nuevo crimen que ocurre en pleno centro de la ciudad de Chiclayo.