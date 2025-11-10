Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Chiclayo: roban joyas valorizadas en medio millón de soles en el centro de la ciudad [VIDEO]

Roban joyas valorizadas en medio millón de soles en el centro de la ciudad
Roban joyas valorizadas en medio millón de soles en el centro de la ciudad
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según información policial el delito fue cometido usando una herramienta conocida como pata de cabra para poder forzar la puerta principal. Luego cortaron el fluido eléctrico y vaciaron las vitrinas que contenían joyas de oro.

Joyas valorizadas en medio millón de soles fueron robadas por delincuentes en la intersección de las avenidas Pedro Ruiz y José Balta, en el centro de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, informó la Policía. 

El dueño del lugar de venta señala que ya han sido víctima de robos en más de una ocasión

Según información policial el delito fue cometido usando una herramienta conocida como pata de cabra para poder forzar la puerta principal. Luego cortaron el fluido eléctrico y vaciaron las vitrinas que contenían joyas de oro. 

La Policía ya inició con las investigaciones sobre este nuevo crimen que ocurre en pleno centro de la ciudad de Chiclayo.

Roban joyas valorizadas en medio millón de soles en el centro de la ciudad
Roban joyas valorizadas en medio millón de soles en el centro de la ciudad

Video recomendado
Tags
robo joyería

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA