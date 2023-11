Ciencia vs pseudociencia: ¿Cómo distinguirlas en un mundo de posverdad?

Las pseudociencias han ganado mucho terreno en los últimos años. Sin embargo, que algo parezca científico y que realmente lo sea, son muy diferentes. Todos los detalles para diferenciarlas en el último episodio del podcast “Ciencia al Día” de RPP.

Por: Herless Alvarez Bazán

Sin dominar exactamente estas materias, todos reconocemos a la física, las matemáticas, la biología, la medicina, la antropología o la sociología como ciencias. ¿Alguien podría acaso refutarlo?

Sin embargo, cuando se trata de la hipnosis, la medicina alternativa, la parapsicología o la ufología, muchos respaldan y hasta defienden estos temas. ¿Por qué resulta cada vez más complicado y hasta confuso distinguir entre el conocimiento científico y lo que no lo es?

La pseudociencia es una serie de afirmaciones, suposiciones, teorías o creencias que parecen científicas, pero que no lo son. En el peor de los casos, detrás de ella hay una intención de engaño a la gente con fines de lucro.

¿Cuál es el límite entre lo que es ciencia y lo que no lo es? Para elaborar sobre el tema, el último episodio del podcast Ciencia al Día de RPP tiene como invitados a Bruno Ortiz, periodista de ciencia y tecnología del diario El Comercio, y a Herless Alvarez, periodista y divulgador web sobre ciencia.

El episodio define ambos conceptos y aclara temas como curaciones de lo incurable, dietas mágicas para adelgazar sin ningún esfuerzo, inventos que dicen cambiar el mundo o acontecimientos “que la ciencia no explica”, así como otras tantos fenómenos o productos que circulan en medios e Internet que, sin ser avalados por la ciencia, se presentan como tal.

Determinar qué es pseudociencia en el fondo no es un acto despectivo, de superioridad o discriminatorio desde quienes practican la ciencia, sino todo lo contrario: no hacerlo puede ser muy perjudicial para la sociedad, que no solo termina siendo engañada, sino que pone en riesgo la salud y hasta la vida.