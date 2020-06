Más de 400 personas de Ticlio Chico se beneficiaron con una campaña de salud. | Fuente: Minsa

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Ayer se registró el número más bajo de contagios de los últimos 42 días. También el número de muertes se redujo en 10% respecto a las cifras de los días anteriores. Es cierto que el Perú sigue figurando entre los siete países con mayor número de infectados, aunque en relación a su población la tasa de Chile sea aún más grave que la peruana. Los datos de ayer pueden ser una golondrina que no hace el verano, pero deben servirnos para reafirmar la convicción más importante frente al reto sanitario: depende de nosotros, de nuestra prudencia y de nuestra constancia que superemos cuanto antes la fase aguda de la pandemia que se ha prolongado demasiado en nuestro país. La prudencia es tanto más necesaria que ayer reabrieron los primeros centros comerciales y en menos de diez días habrá terminado la cuarentena, por lo menos en la mayoría de regiones. En la salud como en la economía, el éxito depende de una relación de confianza y convergencia entre el Estado y el sector privado. Relación para promover la generación de riqueza y empleo, pero también para combatir la más grave de nuestras taras colectivas: la corrupción y el incumplimiento de las normas. La salud debería ser un ámbito de coincidencias, en el que todos los actores pongan de lado sus intereses particulares. Si fuera el caso, podríamos salir de la pandemia en duelo por nuestros compatriotas fallecidos, pero orgullosos del comportamiento de unos y otros. Desdichadamente, las quejas sobre los cobros excesivos en clínicas privadas y el precio del oxígeno medicinal, pueden contribuir al largo déficit de confianza.

Lo que sí sabemos es que la corrupción no ha sido detenida por el coronavirus. Basta ver la lista de los funcionarios que recibieron indebidamente canastas de alimentos para saber que prevalece la sensación de impunidad. No es una coincidencia que las regiones con más casos de funcionarios aprovechadores sean precisamente las que más infectados registran. El Perú de hoy tiene muy pocas figuras que puedan servir de modelo y autoridad moral. Y desdichadamente en el Congreso seguimos viendo comportamientos que no hacen sino acentuar la desconfianza. El último mal ejemplo lo ha dado Cecilia García, quien se hizo famosa en el 2015 por su campaña a favor de hacer justicia con las propias manos: “Chapa tu choro”. La hoy congresista de Podemos se niega a reembolsar el bono de instalación que no le corresponde y para eso ha hecho uso de un argumento que es la quintaesencia del populismo: “Es mejor que yo me quede con la plata, porque si no, podría terminar en manos corruptas, o en las cuentas de alguna AFP”. En su caso queda claro que la hostilidad a la empresa privada no es sino un pretexto para otorgarse beneficios reñidos con la moral y la ley.

Y para concluir con una buena noticia y con un merecido elogio a los agricultores de Junín, destaquemos el extraordinario éxito de un tubérculo que es quizás el producto que ha tenido el mejor rendimiento económico durante el año en curso: el jengibre, llamado también kion. Su venta en el mercado interno y en las exportaciones ha subido en 168% y ahora figuramos junto a sus países de origen, China e India, entre los primeros exportadores. Se trata de una raíz de sabor intenso y picante, que los emigrantes chinos introdujeron a nuestra gastronomía en el siglo XIX, sobre todo para preparar platos con pescado. Pero su auge actual está ligado a las propiedades medicinales que se le atribuyen. Según la revista Medical News Today el kion facilita la digestión, sirve como antiinflamatorio natural, alivia el dolor de garganta y combate enfermedades infecciosas. ¡Bueno para la salud del cuerpo y bueno para los placeres de la mesa! ¿Qué más podríamos esperar de una raíz?

Las cosas como son