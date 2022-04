Información adicional: Gioconda García, reportera de RPP Noticias, visitó el colegio San Miguel de Piura, donde los escolares y docentes se mostraron contentos por volver a las aulas tras dos años de pandemia. "Me siento alegre ya que acá me puedo desenvolver, estaba estresado en las clases virtuales ya que no sabía utilizar muy bien la tecnología", contó un estudiante de primero de secundaria.