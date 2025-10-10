Colectivo de mujeres realiza plantón en los exteriores de la sede del Congreso de la República, en la avenida Abancay

Las manifestantes exigían la renuncia de la actual presidente de la República, José Jerí Oré, luego de que fuera elegido tras la decisión del Congreso de vacar a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

Ante las recientes convocatorias a movilizaciones, un colectivo de mujeres realizó una movilización en los exteriores del Congreso de la República, exactamente en la avenida Abancay, en el cruce con el jirón Junín.

Lo que estas mujeres, en su mayoría jóvenes, están exigiendo es la renuncia de la actual presidente de la República, José Jerí Oré, luego de que fuera elegido tras la decisión del Congreso de vacar a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

En el lugar había un contingente policial que se formó en el cruce del jirón Junín con la avenida Abancay, donde también se han colocado rejas. Cabe precisar que la movilización se realizó sin ninguna eventualidad, sin enfrentamientos.

Las manifestantes solicitaban la renuncia del actual presidenta de la República, José Jerí Oré, quien fue investigado por un caso de presunta violación.

Luego del inicio de esta movilización se pudo apreciar a otro grupo de personas que se sumó. Pese a esto en la avenida Abancay las vías permanecían libres para la circulación de los vehículos.